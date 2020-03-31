- 18:50 На Днепропетровщине задержали женщину, снимавшую порно со своей 4-летней дочерью
- 18:47 Украинец Зинченко пробился в четвертьфинал чемпионата Европы по FIFA 20
- 18:24 До 8 лет тюрьмы: юрист рассказал, что грозит украинцам, сбежавшим из обсервации
- 18:20 СБУ предотвратила вербовку спецслужбами России замкомандующего ВМС Украины
- 18:13 Готовность к коронавирусу только на бумаге: врачи рассказали о реальной ситуации в одесской больнице
- 17:56 Советы от Бабы Жени: звезда «Дизель Шоу» нашел рецепт, как не сойти с ума на карантине
- 17:49 В Черновцах пьяный водитель насмерть сбил женщину, после чего поджег свое авто
- 17:48 Украинцам, заболевшим COVID-19, разрешили посещать магазины и аптеки
- 17:35 «Возвращение Будулая»: Усик запустил себя на карантине
- 17:32 Руководителя охраны ночного клуба Fifty, жестоко избившего посетителя, взяли под стражу на 55 дней, — СМИ
- 17:25 Компания «Фармак» наладит выпуск антисептических средств для украинцев
- 17:22 Зарплату врачам повысят с 1 апреля, — Шмыгаль
Руководителя охраны ночного клуба Fifty, жестоко избившего посетителя, взяли под стражу на 55 дней, — СМИ
31 марта Голосеевский районный суд г. Киева принял решение о взятии под стражу на 55 дней руководителя охраны столичного ночного клуба Fifty, который подозревается в жестоком избиении посетителя.
На окончательное решение суда по этому делу подозреваемому придется ожидать за решеткой. Решение было принято по принципиальной позиции прокуроров Киевской местной прокуратуры № 1 и по ходатайству следователей Голосеевского УП ГУ Национальной полиции в Киеве. Об этом сообщило интернет-издание Голос.ua.
По словам источника издания, руководитель охраны ночного клуба Fifty (Hip-Hop & R'n'B Club на улице Антоновича, 50 в Киеве) подозревается в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Согласно решению суда, мера пресечения не предусматривает права залога и является обоснованной, поскольку существует риск воздействия на свидетелей со стороны подозреваемого, а также риск уничтожения и искажения вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения.
«Надеемся, что работники правоохранительных органов, несмотря на давление со стороны руководства клуба, доведут дело до судебного приговора. А лицо, совершившее преступление, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Украины. Этот случай станет показательным для тех, кто забывает о том, что жизнь и здоровье человека являются высшей ценностью», — отметил собеседник издания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Готовность к коронавирусу только на бумаге: врачи рассказали о реальной ситуации в одесской больнице (видео)
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.