Стиль жизни

Когда голодать и пить травяные отвары: лунная диета на апрель-2020

О том, как, согласно лунному календарю, питаться в каждый день апреля 2020 года, когда нужно садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

1 апреля

Не стоит переедать (от мяса лучше вообще отказаться) и пробовать продукты, которые раньше не ели — реакция организма на них может оказаться непредсказуемой.

2 апреля

Можно включать в меню любые продукты, в том числе и те, которые в другие дни считаются вредными. Тем не менее необходимо соблюдать меру и отказаться от вредных привычек — прежде всего, от алкоголя.

3 апреля

Как питаться в этот день, решать только вам: если чувствуете прилив сил, то неплохо поголодать, а вот при их недостатке есть не только можно, но и нужно.

4 апреля

Категорически противопоказано мясо, рыба, яйца и алкоголь, полезны будут орехи, семечки, растительные масла, фруктовые соки и фиточаи.

5 апреля

Необходимо отдать предпочтение легкой и растительной пище — это фрукты, овощи, соки и каши из цельнозерновых круп.

6 апреля

Вода будет задерживаться в организме, что может привести к отекам, поэтому количество напитков, включая жидкие супы, необходимо ограничить.

7 апреля

Разрешается употребление любой пищи, в том числе, острой, соленой, перченой и жирной, но, разумеется, в меру. Любые химические лекарственные средства лучше заменить травяными товарами и чаями.

8 апреля

Рекомендуется перевести пищевой рацион в режим детокса — в этот день шлаки и токсины выводятся из организма особенно легко.

9 апреля

Можно голодать и поститься. Если такие решительные меры не входят в ваши планы, исключите мясо и сосредоточьтесь на растительной пище.

10−11 апреля

Хорошее время для детокса. Необходимо отказаться от алкоголя и курения.

12 апреля

Велика вероятность пищевых отравлений, поэтому важно отказаться от любых продуктов, свежесть которых внушает хоть малейшее подозрение. Нельзя есть то, что завалялось в холодильнике, только потому, что вам жаль это выбрасывать.

13 апреля

Можно поститься, голодать и садиться на диету.

14 апреля

Необходимо отказаться от мясных, жирных и жареных продуктов, а также алкоголя — все это может стать причиной интоксикаций.

15 апреля

Голодать и садиться на диету не стоит — такие резкие меры могут негативно сказаться на состоянии организма в целом и желудка в частности. Тем не менее, есть необходимо в меру, не допуская перенасыщения.

16 апреля

От мяса и рыбы необходимо отказаться в пользу молочных и кисломолочных продуктов — молока, творога, йогуртов, кефира.

17 апреля

Желудок нужно нагружать, но с одним условием: необходимо выбирать полезные продукты — овощи, фрукты, каши из цельнозерновых круп. От любой жидкости, включая супы, лучше отказаться.

18 апреля

Можно голодать, поститься и садиться на диету.

19 апреля

Можно избавляться от шлаков и токсинов, перейдя на пищевой режим детокс. Если такой возможности нет, нужно хотя бы отказаться от мяса и рыбы и сосредоточиться на овощах и фруктах.

20 апреля

День идеально подходит для растительной пищи, из рациона, тем не менее, необходимо, исключить картофель.

21 апреля

Категорически не рекомендуется включать в пищевой рацион продукты животного происхождения, сладкое и выпечку, все вышеперечисленное можно заменить овощами, фруктами и фиточаями.

22 апреля

Если вы давно собирались сесть на диету или устроить лечебное голодание, не торопитесь — этот день не подходит для резких перемен в режиме питания. Нужно также отказаться от сигарет и алкогольных напитков.

23 апреля

Можно поститься, садиться на диету или начинать лечебное голодание — потере лишних килограммов и оздоровлению будут способствовать не только ваши усилия, но и фаза луны, усиливающая все процессы в организме.

24 апреля

Питание должно быть умеренным. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкоголя, сигарет и кофе.

25 апреля

Пища может быть разнообразной, но обязательно низкокалорийной: мясо рекомендуется готовить на пару или сухой сковороде, овощи отваривать. Количество употребляемого алкоголя и сладкого важно свести к минимуму.

26 апреля

В этот день важно соблюдать меру во всем, в том числе и еде — она должна быть питательной, но перегружать желудок не стоит. При этом включать в рацион нужно то, чего требует организм — он сам подскажет, чего ему не хватает.

27 апреля

Нельзя отказывать себе в пище, особенно если очень хочется съесть что-то такое, от чего чаще всего приходится отказываться: например, сладкое или мучное. Однако и переедать не стоит, поскольку это не лучшим образом скажется на состоянии организма.

28 апреля

Можно есть рыбу и мясо, а вот от курицы и куриных яиц лучше отказаться. Также необходимо включить в рацион побольше овощей и фруктов и чистой — несладкой и негазированной — воды.

29 апреля

Пища в этот день должна быть горячей и термически обработанной — от фастфуда в виде бутербродов и сырых продуктов нужно отказаться.

30 апреля

Хороший результат даст разгрузочный день — он поможет избавиться от токсинов и лишних килограммов, а также оздоровить организм. Пользу принесут рыба и морепродукты.

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