Звездный футболист «Баварии» разбил «Мерседес» на скользкой трассе (фото)

Спорт

Чемпион мира в составе сборной Германии и обладатель 16 (!) трофеев в футболке «Баварии» защитник Жером Боатенг попал в ДТП недалеко от Мюнхена, сообщает TV Oberfranken.

Автомобиль 31-летнего игрока, ехавшего к сыну в Лейпциг, не удержался на скользком дорожном покрытии и залетел на отбойник на трассе А9.

Отмечается, что в момент аварии шел снег, а «Мерседес» Боатенга был на летней резине. Сам футболист, к счастью, не пострадал. Суммарный ущерб от аварии составил 25 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш на своем Range Rover разбил две припаркованные машины.

Фото Twitter TV Oberfranken

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