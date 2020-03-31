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Звездный футболист «Баварии» разбил «Мерседес» на скользкой трассе (фото)
Чемпион мира в составе сборной Германии и обладатель 16 (!) трофеев в футболке «Баварии» защитник Жером Боатенг попал в ДТП недалеко от Мюнхена, сообщает TV Oberfranken.
Автомобиль 31-летнего игрока, ехавшего к сыну в Лейпциг, не удержался на скользком дорожном покрытии и залетел на отбойник на трассе А9.
Отмечается, что в момент аварии шел снег, а «Мерседес» Боатенга был на летней резине. Сам футболист, к счастью, не пострадал. Суммарный ущерб от аварии составил 25 тысяч евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш на своем Range Rover разбил две припаркованные машины.
Фото Twitter TV Oberfranken
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