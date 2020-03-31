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Украина

Завезли из Москвы: в ОРДО подтвердили первый случай заболевания COVID-19

21:24 31 марта 2020 244
COVID-19
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

В ОРДО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Ранее оккупационные власти в ОРДЛО утверждали, что случаев коронавируса на территории квазиреспублик нет, а тестов на его выявление достаточно. Якобы больницы укомплектованы и обеспечены всем к приему возможных пациентов.

По информации Ольги Долгошапко, по состоянию на 31 марта в ОРДО зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 у местной жительницы, которая 19 марта на частном транспорте прибыла вместе с мужем и маленьким сыном (2017 года рождения) из Москвы.

«24 марта женщина почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию минздрава ДНР, ей вызвали скорую помощь, и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной наблюдались: кашель, насморк, повышенная температура 37,4, потеря обоняния, рвота. На данный момент самочувствие больной удовлетворительное, температура в норме, она получает все необходимое лечение. Пациентка не работает, имела ограниченный круг контактов. Кроме мужа и сына, она общалась с дочерью 9 лет, которая по приезду находилась уже на дистанционном обучении и не имела контактов с другими детьми, а также своими матерью и отцом. Все они госпитализированы. На данный момент выявляются все возможные контакты данной семьи для изолирования и прохождения тестирования», — сообщила Ольга Долгошапко.

В соседней квазиреспублике — ОРЛО пока есть один не подтвержденный случай: первый положительный тест на коронавирус у жителя Славяносербского района. Однако, по словам «министра здравоохранения ЛНР» Натальи Пащенко, человек, въехавший с территории Украины и посетивший страну, неблагополучную по коронавирусу, по приезду сразу же сообщил о себе и самоизолировался, а его эпидемическое окружение — только семья.

Хотя в ОРДО заявляли, что коронавируса там нет, тем не менее в Енакиево приняли беспрецедентные карантинные меры, заперев врачей и пациентов под замок, как только заподозрили вирус у единственного ребенка.

Ранее «ФАКТЫ писали о том, что военный контингент оккупантов первым делом вывез свои семьи с территории ОРДО. А по данным Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, на борьбу с вирусом в ОРДЛО Россия бросила своих специалистов.

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