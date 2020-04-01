- 10:04 "Ему то лучше, то хуже": помощник Лещенко рассказал о его состоянии
- 10:03 Джокович сыграл в теннис сковородкой и пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
- 09:54 Младшему было всего 23 года: в сети показали фото бойцов ВСУ, погибших в марте на Донбассе
- 09:52 На Буковине обнаружили итальянца с коронавирусом
- 09:50 В Киеве из-за ремонтов частично перекроют дороги
- 09:32 Подростки зверски избили журналиста в Киеве: детали происшествия
- 09:18 Коронавирус унес жизнь экс-президента «Марселя»
- 09:05 Доллар ускорил падение: как изменился курс валют 1 апреля
- 09:04 Издание Insider прекратило работу
- 08:40 Пандемия коронавируса в Европе приближается к пику: озвучен прогноз
- 08:32 Путин совершил непоправимое: захочет ли Украина после этого возвращать Крым
- 08:12 Аваков объявил о запрете чартерных рейсов
Подростки зверски избили журналиста в Киеве: детали происшествия
В Киеве жестоко избили журналиста издания Obozrevatel Романа Грушу. Случилось это 27 марта около 19.30 на столичных Позняках на улице Драгоманова.
Пострадавший рассказал, что после стычки лежит в больнице с множественными переломами. Большинство ударов пришлось по голове, потому у журналиста сломаны нос, скулы и кости в области глаза, диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы.
Как вспоминает Роман Груша, напали на него трое подростков 16−18 лет, причем у группы был свой старший, который издали наблюдал за происходящим. Интересовали малолетних грабителей деньги и ценности.
Сейчас журналист ожидает операции и нуждается в установлении дорогих имплантов. 31 марта в медучреждение приехала полиция, чтобы взять показания у пострадавшего.
Коллеги журналиста поражены не только жестокостью напавших, но и равнодушием очевидцев ЧП. Прохожие отказались даже вызвать полицию и скорую помощь пострадавшему.
Напомним, Киев является лидером в Украине по числу грабежей (из расчета на количество населения). Представители полиции предупреждали, что введенный в Украине карантин может обернуться всплеском преступности: предприятия и магазины закрыты, а потому по прошествии времени может начаться волна ограблений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..