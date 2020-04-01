Подростки зверски избили журналиста в Киеве: детали происшествия

Происшествия

В Киеве жестоко избили журналиста издания Obozrevatel Романа Грушу. Случилось это 27 марта около 19.30 на столичных Позняках на улице Драгоманова.

Пострадавший рассказал, что после стычки лежит в больнице с множественными переломами. Большинство ударов пришлось по голове, потому у журналиста сломаны нос, скулы и кости в области глаза, диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы.

Как вспоминает Роман Груша, напали на него трое подростков 16−18 лет, причем у группы был свой старший, который издали наблюдал за происходящим. Интересовали малолетних грабителей деньги и ценности.

Сейчас журналист ожидает операции и нуждается в установлении дорогих имплантов. 31 марта в медучреждение приехала полиция, чтобы взять показания у пострадавшего.

Коллеги журналиста поражены не только жестокостью напавших, но и равнодушием очевидцев ЧП. Прохожие отказались даже вызвать полицию и скорую помощь пострадавшему.

Напомним, Киев является лидером в Украине по числу грабежей (из расчета на количество населения). Представители полиции предупреждали, что введенный в Украине карантин может обернуться всплеском преступности: предприятия и магазины закрыты, а потому по прошествии времени может начаться волна ограблений.

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