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Спорт

Джокович сыграл в теннис сковородкой и пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом (видео)

10:03 1 апреля 2020 22
Новак Джокович
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сильнейший теннисист мира, действующий победитель Australian Open Новак Джокович, пожертвовавший 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в родной Сербии, умудряется тренироваться дома даже в условиях самоизоляции.

В своем Instagram первый номер мирового рейтинга опубликовал видео, как он играет в теннис с другом прямо в гостиной, используя вместо ракетки сковородку.

«Соревнования никогда не прекращаются», — подписал видео 32-летний Новак Джокович.

Напомним, что победитель 17 (!) турниров Большого шлема в одиночном разряде Новак Джокович в рейтинге ATP с 10 220 очками опережает испанца Рафаэля Надаля (9850) и Доминика Тима из Австрии (7045).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Новак Джокович в сербском селе копал картошку.

Фото Instagram

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