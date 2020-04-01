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Джокович сыграл в теннис сковородкой и пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом (видео)
Сильнейший теннисист мира, действующий победитель Australian Open Новак Джокович, пожертвовавший 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в родной Сербии, умудряется тренироваться дома даже в условиях самоизоляции.
В своем Instagram первый номер мирового рейтинга опубликовал видео, как он играет в теннис с другом прямо в гостиной, используя вместо ракетки сковородку.
«Соревнования никогда не прекращаются», — подписал видео 32-летний Новак Джокович.
Напомним, что победитель 17 (!) турниров Большого шлема в одиночном разряде Новак Джокович в рейтинге ATP с 10 220 очками опережает испанца Рафаэля Надаля (9850) и Доминика Тима из Австрии (7045).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Новак Джокович в сербском селе копал картошку.
Фото Instagram
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