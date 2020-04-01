Прощайте, жетоны: несмотря на карантин, в Киеве с 1 апреля запустили е-билет

Украина

Хотя Киев «карантинит», метро из-за этого остановило работу, а в общественный наземный транспорт пускают по спецпропускам, запуск единого билета для оплаты проезда в общественном транспорте переносить не собираются. С 1 апреля в Киеве действует единый электронный билет в рамках внедрения автоматизированной системы оплаты проезда. Е-билет становится универсальным способом оплаты проезда в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, городской электричке. Система запускается в промышленную эксплуатацию, хотя е-билет уже давно полноценно работал в общественном транспорте столицы.

Теперь пассажиры, которые платят полную стоимость проезда, смогут сделать это только по безналичному расчету с помощью QR-билета, Kyiv Smart Card, банковской карты. Жетонов и талонов не будет (имеется в виду, когда закончится карантин). Льготные категории (школьники, студенты) смогут пользоваться проездными старых образцов, пока не будет обеспечено максимальное количество новых проездных (ориентировочно, до июля). Льготники с «Карточкой киевлянина» могут валидировать ее в транспорте.

Электронный QR-билет позволит минимизировать контакты с наличными деньгами в транспорте. Из-за карантина киевлян призывают оставаться в домашних условиях, максимально ограничить поездки. Но если возникла такая необходимость, чтобы уменьшить контакты с людьми и приспособлениями, можно пользоваться QR-билетом. С 1 апреля разовую поездку можно будет оплатить только с QR-билетом. Купить QR-билет можно в распечатанном и в электронном виде (генерировать на экране смартфона). С этим билетом (срок его действия — 15 дней) можно ездить в метро (когда оно заработает) и наземном общественном транспорте. Разовую поездку можно оплачивать пока не только с помощью QR-кода, но и бумажного билета «Киевпасстранса». Билеты старого образца для проезда в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере и городской электричке будут действовать до 1 июля 2020 года.

Постоянным пассажирам лучше приобрести Kyiv Smart Card (работает во всех видах общественного транспорта), которая дает возможность при пополнении на 50 поездок сэкономить 1,5 гривни на каждой. Раньше Kyiv Smart Card можно было купить в кассах на станциях метрополитена. Как сообщили в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий, пока метро не работает, купить синюю карточку можно в 300 торговых точках по городу — это табачные киоски на остановках транспорта. Стоимость карты — 50 гривен (невозвратная сумма). Пополнить ее можно в личном кабинете через интернет — в приложении Kyiv Smart City, в личном кабинете киевлянина, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, Т-киосках, «Приват 24», в «ПриватБанке», в платежном портале Portmone, и с помощью «Киевстар СМАРТ⸱ГРОШІ», чат ботов KyivPayBot і KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

С изменением системы оплаты проезда в столице появятся и новые виды проездных (распоряжение горгосадминистрации № 399 от 5 марта 2020 года) на фиксированное количество поездок в течение месяца всеми видами подземного и наземного общественного транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер, городская электричка). Проездные учитывают разные потребности пассажиров. Кому-то выгодно, к примеру, приобрести такой всего на 24 часа, кому-то — на 92 поездки (при этом одна поездка стоит не 8, а 6,25 гривни). Месячные проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки будут стоить соответственно 290 (145 на вторую половину месяца), 390 (195), 575 (287) и 770 (385) гривен. За 1300 гривен можно будет купить безлимитный проездной на все виды общественного транспорта (650 гривен стоит билет на вторую половину месяца). Для туристов и гостей города впервые вводятся билеты без ограничения количества поездок на все виды транспорта с определенным сроком действия (с момента активации). Такие проездные на 24, 48 и 72 часа будут стоить соответственно 100, 150 и 200 гривен.

Приобретаются проездные с помощью синей электронной карточки Kyiv Smart Card при пополнении ее от одной до 50 поездок (действует на всех видах общественного транспорта в течение года с даты последнего пополнения). Стоимость поездок варьируется от их количества — от 8 до 6,5 гривни (можно записать 100 поездок двумя транзакциями максимально по 50 поездок). Вместе с тем поездки, уже купленные на пластиковую бесконтактную карточку метро (зеленая), будут действовать до 31 марта 2021 года.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал, работает в формате 24/7 горячая линия 044−366−55−55, страница Kyiv Smart Card в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве начали внедрять ученический е-билет, также вводится и студенческий е-билет.

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