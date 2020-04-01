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«Нам кто-то врет»: фанаты белорусского клуба взбунтовались из-за коронавируса
Болельщики белорусского футбольного клуба «Неман» из Гродно выступили с заявлением в связи с продолжением чемпионата страны, несмотря на пандемию коронавируса. Как известно, Беларусь — единственная страна в Европе, не приостановившая состязания из-за пандемии. Более того, президент страны Александр Лукашенко подверг сомнению опасность COVID-19, хотя в Беларуси уже зафиксировали 163 случая заражения коронавирусом и один человек умер.
«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.
Мы также призываем федерацию футбола под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!" — приводит заявление фанатов Tut.
Кстати, активные болельщики солигорского «Шахтера» также заявили, что приостанавливают посещение и домашних, и выездных матчей команды из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, что за команды элитного белорусского дивизиона заявлены более двух десятков украинских футболистов. В частности, цвета чемпиона страны брестского «Динамо» защищают Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди (не играет из-за перелома пальца ноги), а экс-наставник «Зари» Юрий Вернидуб возглавляет солигорский «Шахтер». Что же касается «Немана», то за команду из Гродно играет экс-форвард «Динамо-2», «Севастополя» и «Черноморца» Владимир Коваль.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Милевский принес своей команде победу в чемпионате Беларуси.
Фото ФК «Неман»
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