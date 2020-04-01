Происшествия

Забили битами, а тела сожгли: подробности жестокого убийства двух подростков на Львовщине (фото)

На Львовщине задержали двух жителей Золочевского района, которых подозревают в совершении жестокого двойного убийства и наркоторговле.

Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ Национальной полиции Львовской области, 17 марта в полицию поступило заявление от родителей о пропаже их детей — двух жителей Золочева — 16-летней девушки и 17-летнего парня.

Было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «без вести пропавшие». К поискам подростков были привлечены сотрудники Золочевского отдела полиции, кинологи, следователи Львовщины, нацгвардейцы и волонтеры.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что юноша и девушка могли быть убиты, а причастны к этому два жителя Золочева, которые с использованием интернета наладили схему реализации каннабиса путем закладок. Злоумышленники тщательно спланировали убийство — выбрали место в лесу возле села Пидбирцы, выкопали яму, подготовили бензин для сжигания тел, — сообщил начальник ГУ Национальной полиции Львовской области Василий Виконский.

15 марта они заманили юношу и девушку в лес, забили их до смерти битой, тела скинули в яму, облили бензином, подожгли и закопали. 31 марта подозреваемые в убийстве были задержаны.

Во время обысков у изъяли биты, револьвер, наркотики, часть которых была расфасованы и готова к реализации, а так же электронные весы и пакеты.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконный сбыт наркотиков». Им грозит пожизненное заключение. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о зверском двойном убийстве в Киеве. Тела 16-летней Евы Л. и 18-летней Марии К., были найдены на балконе одной из квартир на Подоле после Нового года.

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