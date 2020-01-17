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Происшествия

Убийство девушек на Подоле: выяснились шокирующие детали преступления

18:21 17 января 2020 396
Жертвы
Инф. «ФАКТОВ»

В полиции получили новые показания по делу об убийстве 16-летней Евы Л. и 18-летней Марии К., тела которых были найдены на балконе одной из квартир на Подоле после Нового года.

На допросе подозреваемые Елизавета Б. и Сергей К. рассказали, что издевались над своими жертвами. Так, они решили убить их по очереди, заставляя смотреть на смерть друг друга, говорится в сюжете «Надзвичайних новин».

Также подозреваемые подтвердили ранее озвученные заверения в том, что мотивом убийства было завладение мобильными телефонами жертв. В полиции считают, что убить своих жертв они решили сразу же после того, как завлекли в квартиру.

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция решила также проверить версию о предварительном изнасиловании Евы и Марии их убийцей, который уже имеет судимость за изнасилование. Его вместе с подельницей задержали 6 января на вокзале в Одессе.

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