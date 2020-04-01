Офіси у ТРЦ «Гулівер»: надійність і комфорт

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Найкраще місце Києва для оренди приміщень під бізнес

Якщо ви шукаєте відповідну площу в Печерському районі на правому березі Дніпра для офісу, магазину або інших комерційних цілей, зверніть увагу на бізнес-центр Gulliver. Комплекс зручно розташований у самому центрі Києва: на Спортивній площі в районі станцій метро «Палац Спорту», «Льва Толстого» та «Кловська».

Сучасний бізнес-центр у ТРЦ «Гулівер»https://gullivercenter.com/bc побудований в європейському стилі з унікальною продуманою концепцією, інтер'єр приміщень вирізняється максимальним комфортом для клієнтів, а екстер'єр — суворим, але стильним виконанням.

Важливим моментом є вартість оренди простору в БЦ Gulliver. Оскільки діловий та торгово-розважальний комплекс знаходиться в центрі столиці, цінник досить високий, але якщо порівнювати співвідношення вартості оренди, якості інтер'єру та рівня прохідності відвідувачів, то бізнес-центр пропонує дуже вигідні умови.

Внутрішня та зовнішня інфраструктура

Власники пропонують наступні умови, за якими здійснюється оренда офісу в БЦ «Гулівер»:

• простори open space з сучасним інтер'єром і панорамним видом з вікон;



• для зручності переміщення бізнес-центром тут облаштовані високошвидкісні smart-ліфти. Для забезпечення якісної логістики є зовнішні підіймачі;



• орендарі та співробітники офісів, які мають власний автомобіль, можуть бронювати місця на критому паркінгу з автомийкою.

Згідно з міжнародним стандартом, Gulliver належить до бізнес-центрів класу А, що підтверджує високий рівень престижності комплексу. На території є торгово-розважальний центр з об'єктами соціальної інфраструктури: супермаркетами та іншими торговими точками, ресторанами та кафе, кінотеатрами, фітнес-клубами, боулінгом і дитячими кімнатами. Завдяки цьому в «Гулівері» можна не тільки орендувати комерційний простір, але й зробити покупки, добре відпочити та провести час з близькими людьми.

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