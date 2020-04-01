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Офіси у ТРЦ «Гулівер»: надійність і комфорт
Найкраще місце Києва для оренди приміщень під бізнес
Якщо ви шукаєте відповідну площу в Печерському районі на правому березі Дніпра для офісу, магазину або інших комерційних цілей, зверніть увагу на бізнес-центр Gulliver. Комплекс зручно розташований у самому центрі Києва: на Спортивній площі в районі станцій метро «Палац Спорту», «Льва Толстого» та «Кловська».
Сучасний бізнес-центр у ТРЦ «Гулівер»https://gullivercenter.com/bc побудований в європейському стилі з унікальною продуманою концепцією, інтер'єр приміщень вирізняється максимальним комфортом для клієнтів, а екстер'єр — суворим, але стильним виконанням.
Важливим моментом є вартість оренди простору в БЦ Gulliver. Оскільки діловий та торгово-розважальний комплекс знаходиться в центрі столиці, цінник досить високий, але якщо порівнювати співвідношення вартості оренди, якості інтер'єру та рівня прохідності відвідувачів, то бізнес-центр пропонує дуже вигідні умови.
Внутрішня та зовнішня інфраструктура
Власники пропонують наступні умови, за якими здійснюється оренда офісу в БЦ «Гулівер»:
• простори open space з сучасним інтер'єром і панорамним видом з вікон;
• для зручності переміщення бізнес-центром тут облаштовані високошвидкісні smart-ліфти. Для забезпечення якісної логістики є зовнішні підіймачі;
• орендарі та співробітники офісів, які мають власний автомобіль, можуть бронювати місця на критому паркінгу з автомийкою.
Згідно з міжнародним стандартом, Gulliver належить до бізнес-центрів класу А, що підтверджує високий рівень престижності комплексу. На території є торгово-розважальний центр з об'єктами соціальної інфраструктури: супермаркетами та іншими торговими точками, ресторанами та кафе, кінотеатрами, фітнес-клубами, боулінгом і дитячими кімнатами. Завдяки цьому в «Гулівері» можна не тільки орендувати комерційний простір, але й зробити покупки, добре відпочити та провести час з близькими людьми.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!