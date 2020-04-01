Стиль жизни

Не берите деньги в долг и сдерживайте эмоции: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

По мнению астрологов, апрель — месяц для составления планов и занятий любимым делом. По крайней мере звезды будут всячески этому содействовать. А вот решать важные финансовые вопросы не стоит: слишком велик риск оказаться в проигрыше. (Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака читайте здесь) — Займитесь хобби, посвятите время самообразованию, — посоветовал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. - Постарайтесь сдерживать свои эмоции и переключать внимание — помните, что карантин рано или поздно подойдет к концу, поэтому стоит быть внимательными и уступчивыми в общении с самыми близкими людьми. Специально для «ФАКТОВ» Хаял Алекперов составил гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.

Овны

Звезды советуют представителям знака Овен не браться за множество дел одновременно! Поскольку есть большой риск допустить немало досадных ошибок из-за спешки и невнимательности. А вот в конце апреля стоит особое внимание уделить здоровью. Будьте бдительны — ваш иммунитет окажется ослабленным.

Тельцы

В этот период представителям знака Телец звезды советуют сосредоточиться на бытовых хлопотах. Старайтесь решать домашние вопросы сразу и без отлагательств, иначе вскоре можете столкнуться с серьезными трудностями. А вот конец месяца порадует Тельцов приятными новостями в финансовой сфере — возможно возвращение старых долгов, на которые вы уже и не рассчитывали.

Близнецы

Несмотря на карантин и всевозможные ограничения, этот месяц сулит Близнецам приятные перспективы. Скорее всего, на горизонте представителей знака появятся люди, которые в будущем помогут им достичь успеха.

Раки

Представители знака Рак могут впасть в уныние из-за того, что долгое время находятся во власти непреодолимых обстоятельств. Но не стоит забывать о том, что любые ваши старания все же не напрасны. А потому не останавливайтесь и продолжайте делать то, что делаете. Займитесь обустройством дома, переставьте вещи, устройте генеральную уборку в шкафах. В конце месяца постарайтесь больше внимания уделять своим близким — им очень понадобится ваш совет.

Львы

В этот период у представителей знака Лев будут все шансы решить те важные вопросы, которые они подолгу откладывали на потом. Но главное при этом — взяться за них уже с начала апреля. В середине месяца звезды советуют быть осторожнее в новых контактах и общении, не доверяйте важную информацию людям, в которых вы не уверены на все сто процентов. Иначе все сказанное может быть использовать против вас.

Девы

Звезды советуют представителям знака Дева быть особенно осторожными в решении финансовых вопросов. И держаться подальше от сомнительных инвестиций. Поскольку есть большая вероятность попасть впросак и понести ощутимые денежные потери. А вот в конце месяца расположение небесных тел порадует вас приятными новостями, связанными с семейной жизнью.

Весы

Весам рекомендуется усиленно бороться с присущим им любопытством. Поскольку именно в этом месяце есть большой риск того, что оно может принести неприятности. В середине месяца постарайтесь быть более терпеливыми в общении с домочадцами — существует вероятность конфликтов. Тем более в условиях карантина, когда вы находитесь долгое время бок о бок. Старайтесь чаще заниматься своим хобби.

Скорпионы

В этом месяце представители знака Скорпион могут торопить события и делать поспешные выводы о происходящем. Велик риск того, что это приведет к досадным ошибкам и промахам. Поэтому совет звезд: осторожнее воспринимать поступающую к вам информацию, относиться ко всему услышанному критически и в сложных ситуациях советоваться с близкими людьми.

Стрельцы

В это время Стрельцы активно займутся реализацией своих давних планов. Из-за вынужденного «заточения» многие из них смогут наконец-то посвятить время хобби. Также у семейных представителей знака появится прекрасная возможность наладить личную жизнь — звезды говорят о том, что страсти в отношениях с вашим партнером разгорятся с новой силой.

Козероги

В этот период вдохновение частыми визитами порадует и представителей знака Козерог. Поэтому постарайтесь использовать сложившуюся ситуацию по максимуму, уделяя время планированию своих дальнейших действий. Но будьте бдительны в высказываниях, иначе в конце месяца возможны ссоры с домочадцами. Чтобы их избежать, старайтесь чаще идти на уступки близким людям.

Водолеи

В этот период представителям знака Водолей лучше воздержаться от решения важных финансовых вопросов. Именно в апреле интуиция может сыграть с вами злую шутку и подвести. Помните, что сейчас не стоит брать деньги в долг или в кредит. Поскольку обстоятельства могут сложиться совершенно не так, как вы планировали. Поэтому любые активные действия лучше отложить и посвятить время тщательному планированию.

Рыбы

В апреле многие Рыбы откроют в себе новые грани. Представители знака смогут добиться успеха в тех делах, за которые раньше даже не решались взяться. Но главное условие при этом — верить в свои силы. И тогда у вас обязательно все получится!

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