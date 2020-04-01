Когда в Украине наступит пик эпидемии коронавируса: озвучен прогноз

Украина

Если количество больных COVID-19 в Украине будет расти теми же темпами, что и сейчас, то к 4 апреля количество заболевших превысит тысячу человек, а к середине апреля возможен пик эпидемии.

Замглавы МВД Антон Геращенко предполагает, что заболеваемость в Украине выйдет на пик после 15 апреля. Это возможно, если ситуация будет развиваться как в Испании, которая предположительно уже сейчас приближается к своему пику эпидемии. Поэтому в МВД Украины видят необходимость в продлении карантина с 24 апреля до 15 мая.

«Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15−25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина — это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3−4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека», — напоминает Геращенко.

Свой прогноз о темпах увеличения заболеваемости обнародовал украинский социолог, гендиректор КМИС Владимир Паниотто. Если процесс будет описываться S-кривой, то к субботе 4 апреля число заболевших превысит тысячу человек, к 6 апреля их будет полторы тысячи, к 7 апреля — более 1700.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине подтверждены 669 случаев заболевания. Общеукраинский карантин был объявлен 11 марта 2020 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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