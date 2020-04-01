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Лучший вратарь мира поразил суперточным броском мяча и отпраздновал успех в стиле Роналду (видео)
Лучший вратарь мира прошлого года бразилец Алиссон Бекер из «Ливерпуля» по-своему «сходит с ума» во время карантина. На своей странице в Instagram голкипер разместил видео суперточного броска мяча в окно на крыше своего особняка. При этом успех бразилец отпраздновал в стиле лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Эффект карантина», — написал Алиссон.
Напомним, что летом 2018 года бразилец с немецкими корнями перешел в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» за 62,5 млн евро, что на тот момент сделало его самым дорогим вратарем в истории футбола (правда, вскоре «Челси» купил Кепу Аррисабалагу у «Атлетика» за 80 млн евро).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у голкипера Алиссона родился второй ребенок.
Фото Instagram
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