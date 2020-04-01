Очень вкусные блюда из круп: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Многие еще до карантина стали делать на всякий случай запасы еды. Прежде всего — круп, так как хранятся они достаточно долго и довольно питательны. И, конечно, особой популярностью пользовались недорогие крупы — рис, гречка, пшено, перловка… Но каши быстро надоедают, а на то, чтобы приготовить что-то оригинальное, фантазии хватает не у всех. Конечно, можно экспериментировать, но не каждый эксперимент, как известно, бывает удачным. Поэтому стоит прислушаться к советам опытных кулинаров. Легкими рецептами блюд из круп с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Из круп можно приготовить столько всего вкусного, — говорит Элла Иванова. - И это не только каши. К примеру, из риса можно приготовить ризотто с овощами. Думаю, это популярное итальянское блюдо понравится многим.

— Какой рис подойдет для ризотто?

— Советую взять круглый. Он дает этому блюду тягучую консистенцию. Ризотто готовится так: сначала обжаривают лук, добавляют рис, обжаривают и понемногу начинают добавлять воду или бульон. Процесс занимает минут двадцать. Ризотто делают с овощами, грибами, морепродуктами. Есть еще много разновидностей. Я предлагаю приготовить ризотто с белыми грибами и горохом нут.

Ризотто с белыми грибами и нутом Ингредиенты: рис -100 г;

горох нут 100 г;

сухие белые грибы — 30 г;

зелень;

луковица — 1шт.;

соль, перец;

масло растительное. Приготовление: Замочить белые грибы, довести до кипения, промыть. На сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить грибы и рис. Все обжарить, посолить, поперчить. Начинаем Постепенно, помешивая, добавить воду. В конце ввести сливочное масло. Подавать блюдо горячим, перед подачей можно посыпать сыром.

Ризотто с белыми грибами и нутом имеет необыкновенный вкус

— Необычно!

— Да, вкус получается просто неповторимый. Можно приготовить и очень ароматный красочный рис с овощами.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Рис с овощами Ингредиенты: рис — 1 стакан;

морковь — 100 г;

зеленый горошек — 50 г;

кукуруза — 50 г;

чеснок — 1 зубок;

салатный перец — 1 шт;

масло растительное. Рис хорошо промыть в нескольких водах. Воду довести до кипения, подсолить. Варить рис до готовности. Обжарить морковь, добавить перец, горошек, чеснок, кукурузу, рис. Добавить соль по вкусу. Приятного аппетита!

Рис с овощами ароматный и красивый

— Если же вы заготовили с лета перец, начините его гречкой и приготовьте в духовке, — продолжает Элла Иванова. — Один запах блюда просто сводит с ума.

Перец с гречневой начинкой Ингредиенты: красный перец — 500 г;

лук — 200 г;

гречневая крупа — 100 г;

соль. На чугунную сковороду выложить нарезанный лук и перец целиком. В каждый перец положить крупу, добавить воду, соль. Запечь при температуре 180 градусов 20−25 минут. Просто и вкусно! Пробуйте и экспериментируйте.

Перец с гречневой начинкой – прекрасная идея для тех, кто любит гречку

— А что можно приготовить из перловой крупы?

— Например, перлотто. Перловая крупа редко используется, а зря. Перловка — это просто, вкусно и дешево.

Перлотто Ингредиенты: перловая крупа — 200 г;

лук — 1шт.;

грибы — 200 г;

шалфей;

копченая паприка;

бульон — 500−600 мл;

масло растительное, соль. Приготовление: Перловую крупу хорошо промыть, залить холодной водой и оставить на ночь. Слить воду, крупу снова промыть. На сковороду налить масло, обжарить мелко нарезанный лук, затем шалфей, специи, грибы. Добавить крупу, посолить, обжарить. Понемногу добавить бульон или воду, постоянно помешивая.

Перлотто – блюдо недорогое, но вкусное и полезное

— Многим полюбился кус-кус. Как посоветуете его приготовить?

— Попробуйте кус-кус с изюмом и специями. Это необычное блюдо — что-то среднее между салатом, закуской и вторым блюдом. В нем есть вся палитра вкусов — и сладкое, и кислое, и соленое, и пряное. Мне было очень интересно попробовать с кус-кусом такое сочетание, как свежий инжир и розмарин. Кус-кус я готовлю очень часто, а в этот раз решила добавить изюм, зелень и сок лимона.

Кус-кус с изюмом и специями Ингредиенты: крупа кус-кус — 100 г;

изюм — 50 г;

свежий инжир — 1 шт;

сок половины лимона;

розмарин — 2 веточки;

зелень;

соль. Приготовление: Инжир проколоть розмарином и отварить в небольшом количестве воды. Изюм промыть, соединить с крупой, добавить соль. Залить кипящей водой, накрыть пленкой. Зелень промыть, добавить сок лимона, оливковое масло. Все соединить — теплая крупа впитает все вкусы и запахи. Получилось простое и ароматное блюдо — всего за 15 минут!

Кус-кус с изюмом и специями – блюдо сытное

— Как лучше хранить крупы?

— После покупки я их просушиваю полчаса в духовке при температуре до ста градусов. Затем пересыпаю в стеклянную банку. Просушивание уберегает крупу от появления жучков. Можно положить в банку чеснок или лавровый лист. Говорят, насекомые не любят их запах. Выбирайте качественные крупы! Это немаловажно.

— А как приготовить простые каши из круп? Это кажется элементарным, тем не менее не все знают тонкости.

— Люблю гречку просто запарить в термосе с вечера. А наутро великолепная каша готова. Рис обязательно обжариваю со специями. Потом заливаю водой и варю. Перловку тоже замачиваю на ночь.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростой период?

— Конечно же, крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких. Радуйте их вкусной и полезной едой.

Ранее о том, как правильно хранить крупы рассказала Ульяна Супрун.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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