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Футбол и коронавирус: УЕФА принял решение по ближайшим матчам сборных
В среду, 1 апреля, УЕФА провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, входящих в состав руководящего футбольного органа Европы. По итогам общения исполком организации, в частности, принял следующие решения:
- все матчи национальных сборных, которые должны были состояться в июне 2020 года (в частности, не сыгранные в марте товарищеские игры Франция — Украина и Польша — Украина, а также поединки плеф-офф Лиги наций), переносятся до дальнейшего уведомления;
- финал Лиги чемпионов по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, переносится до дальнейшего уведомления;
- сроки, относящиеся ко всем клубным соревнованиям УЕФА сезона-2020/2021, переносятся до дальнейшего уведомления, в частности, в отношении трансферов игроков. УЕФА назначит новые сроки в установленном порядке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семикратный чемпион Словакии ФК «Жилина» стал «жертвой» коронавируса.
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