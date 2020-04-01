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Спорт

Футбол и коронавирус: УЕФА принял решение по ближайшим матчам сборных

17:37 1 апреля 2020 28
Футбол и коронавирус
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 1 апреля, УЕФА провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, входящих в состав руководящего футбольного органа Европы. По итогам общения исполком организации, в частности, принял следующие решения:

- все матчи национальных сборных, которые должны были состояться в июне 2020 года (в частности, не сыгранные в марте товарищеские игры Франция — Украина и Польша — Украина, а также поединки плеф-офф Лиги наций), переносятся до дальнейшего уведомления;

- финал Лиги чемпионов по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, переносится до дальнейшего уведомления;

- сроки, относящиеся ко всем клубным соревнованиям УЕФА сезона-2020/2021, переносятся до дальнейшего уведомления, в частности, в отношении трансферов игроков. УЕФА назначит новые сроки в установленном порядке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семикратный чемпион Словакии ФК «Жилина» стал «жертвой» коронавируса.

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