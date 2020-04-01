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Происшествия

Под Одессой горит национальный природный парк, пожарные пока бессильны (фото)

18:15 1 апреля 2020 277
пожар на национальном природном парке под Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

С самого утра среды, 1 апреля, и по сию минуту бушует пламя в Нижнеднестровском национальном природном парке в Одесской области. Пожарно-спасательные подразделения Белгорода-Днестровского совместно с коллегами из Беляевки пытаются погасить огонь, но пока безуспешно. (Напомним, три месяца назад в этом парке уже был масштабный пожар.)

Горит сухая водно-болотная растительность вблизи автодороги Одесса — Рени. Дымом заволокло не только названную международную трассу, но и близлежащие площади.

«В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушение пожара на доступных участках местности. Площадь пожара в настоящее время составляет 9 гектаров. Угрозы населенным пунктам пока нет», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

Местные жители считают, что наиболее частой причиной пожара на территории природного парка являются умышленные поджоги. Браконьеры, пытаясь согнать добычу к нужному месту, поджигают сухую траву.

Напомним, 30 марта масштабные пожары произошли в Николаеве на берегу реки Ингул. Там браконьеры подожгли заросли камыша.

«ФАКТЫ» также сообщали о пожаре на территории Карпатского биосферного заповедника, где недавно чуть не выгорела Долина нарциссов.

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