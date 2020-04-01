27.49 / 28.04 29.86 / 30.70
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Уимблдон-2020: принято важное решение

18:40 1 апреля 2020 69
Уимблдон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Организаторы одного из четырех теннисных турниров серии Большого шлема — Уимблдона официально сообщили о переносе на 2021-й год состязаний, которые должны были пройти с 29 июня по 12 июля.

«С большим сожалением сообщаем, что AETLTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. — Авт.) сегодня решил отменить турнир 2020 года в связи с опасениями из-за пандемии коронавируса. 134-й розыгрыш турнира будет проведен с 28 июня по 11 июля 2021 года», — говорится в заявлении организаторов.

Отметим, что один из самых престижных теннисных турниров, проводящийся с 1877 года, отменен впервые с 1945 года, когда Уимблдон не состоялся из-за Второй мировой войны

Как известно, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. В мире зафиксировано более 850 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тысячи смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Евро-2020 из-за коронавируса перенесен на 2021-й год.

Фото Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

оккупация Крыма

Путин совершил непоправимое: захочет ли Украина после этого возвращать Крым

«Станем украинским Уханем»: жители Монастыриска, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)

"Станем украинским Уханем": жители Монастыриски, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

1 апреля

1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер