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Уимблдон-2020: принято важное решение
Организаторы одного из четырех теннисных турниров серии Большого шлема — Уимблдона официально сообщили о переносе на 2021-й год состязаний, которые должны были пройти с 29 июня по 12 июля.
«С большим сожалением сообщаем, что AETLTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. — Авт.) сегодня решил отменить турнир 2020 года в связи с опасениями из-за пандемии коронавируса. 134-й розыгрыш турнира будет проведен с 28 июня по 11 июля 2021 года», — говорится в заявлении организаторов.
Отметим, что один из самых престижных теннисных турниров, проводящийся с 1877 года, отменен впервые с 1945 года, когда Уимблдон не состоялся из-за Второй мировой войны
Как известно, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. В мире зафиксировано более 850 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тысячи смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тысяч человек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Евро-2020 из-за коронавируса перенесен на 2021-й год.
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