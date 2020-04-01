Происшествия

Жуткое ДТП под Львовом: в столкновении микроавтобуса и легковушки погибли три человека

В среду, 1 апреля, в селе Бендюга Сокальского района Львовской области произошло смертельное ДТП. (На днях под Винницей подросток устроил аварию, в которой погибли два человека.)

— Предварительно установлено, что столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и автомобиль Renault Kangoo. В результате ДТП трое пассажиров Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет от полученных травм погибли на месте. Кроме того, 21-летний водитель этой же машины и его пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали. Погибшие и травмированные — жители Радеховского района, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество в движении Renault, в результате чего и произошло трагическое столкновение.

Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения». Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы. Водитель микроавтобуса — 25-летний житель Дрогобычского района — задержан. Ведется следствие.

По словам очевидцев столкновения, удар был такой силы, что автомобиль Renault превратился в груду металлолома.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии в Кировоградской области. Виновником ДТП стал нетрезвый полицейский, который не справился с управлением автомобилем Ford и врезался в дерево. При этом погибла 19-летняя пассажирка.

А в Харькове на днях в тройное ДТП попали патрульные. Машина полиции делала разворот с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, и этот момент в нее врезался Lexus. В результате неуправляемого движения Lexus также столкнулся с припаркованной Мazda.

Фото Игоря ЗИНКЕВИЧА «ВАРТА-1»

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