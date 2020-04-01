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Происшествия

Страшная автокатастрофа стала причиной многокилометровой пробки под Николаевом (фото)

19:46 1 апреля 2020 627
Авария
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В среду, 1 апреля, на автодороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск вблизи села Красное Березанского района Николаевской области лоб в лоб столкнулись зерновоз КамАЗ с прицепом и микроавтобус Fiat Doblo. От удара микроавтобус откинуло на отбойник. Его водитель — 38-летний мужчина — погиб на месте. КамАЗ перевернулся, а его водителя пришлось доставать из сплющенной кабины при помощи резаков. Мужчину отправили в больницу.

В результате ДТП на трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции области, многие водители вынуждены были объезжать этот участок по грунтовке.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть».

Очевидцев трагедии просят сообщить полиции информацию и предоставить записи с видеорегистраторов. Телефоны для контактов 093- 714−45−20 и 102.

Не так давно под Николаевом произошло ДТП, в котором грузовик протаранил легковушку, в результате погиб 32-летний пассажир легкового автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Львовом, в результате которого погибли три человека.

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