Происшествия

Были в полицейской форме: бандиты ограбили частный дом под Одессой

Резонансное ограбление произошло под Одессой. Бандиты были в полицейской форме, как и во время разбойного нападения на частный дом в Запорожской области.

По словам жителей села Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области, группа бандитов в полицейской форме вечером ворвалась в частный дом семьи местных предпринимателей.

«Действовали они нагло и явно по наводке. Лица разбойников закрывали балаклавы. Поэтому как-то опознать, местные они либо нет, хозяевам практически было невозможно. Еще — все случилось абсолютно неожиданно и очень быстро…» — говорят сельчане.

По предварительным данным, у хозяев дома силой отобрали 50 тысяч долларов, 50 тысяч гривен, одиннадцать единиц золотых украшений, документы и нарезной карабин АКМ калибра 7,62 мм (сработан на основе автомата Калашникова — АКМ, с минимальными изменениями — для легального оборота на «гражданском» рынке).

В полиции данный инцидент подтвердили. Уточняется, что ЧП случилось в доме по улице Молодежной.

Начато уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе был задержан харьковчанин, который совершил вооруженное ограбление отделения «Новой почты» в Киеве. Момент ограбления попал на видео.

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