Проблемы с сердцем и головная боль: гороскоп здоровья на апрель для всех знаков зодиака

Стиль жизни

В апреле астрологи советуют особенно тщательно следить за своим питанием, не перегружать себя физически и эмоционально. — Помните, что любое переутомление может пагубно сказаться на вашем здоровье, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов. — Поэтому в условиях карантина занимайтесь только тем, что приносит вам удовольствие и поддерживает физическую форму. (Общий гороскоп на апрель для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова читайте здесь.)

Овны

В апреле звезды советуют представителям знака Овен, как говорится, торопиться медленно. Чем бы вы ни занимались — зарядкой, уборкой или даже просто приготовлением ужина, старайтесь делать все это размеренно и последовательно, так как именно в этот период у вас есть большой риск получить досадную травму вроде растяжения или даже ожога. Стоит отложить на время любые работы, связанные с активной физической нагрузкой.

Тельцы

Тельцы в этом месяце могут столкнуться с сильными головными болями. Причиной их, скорее всего, послужит то, что подвижным и целеустремленным представителям этого знака слишком тяжело смириться с обстоятельствами, на которые они уж никак не могут повлиять. Поэтому совет звезд — постарайтесь сконцентрироваться лишь на позитивных мыслях и каждый день ставьте себе те цели, которых вполне реально достичь в предлагаемых условиях. Помните, что любая ситуация — это не навсегда. Пройдет время и выход найдется сам собой.

Близнецы

В этот период звезды советуют представителям знака Близнецы воздержаться от слишком смелых кулинарных экспериментов, переедания или строгих диет. Старайтесь питаться правильно, так как ваша пищеварительная система в апреле будет особенно уязвимой для различных новшеств и перемен.

Раки

В апреле расположение небесных тел подтолкнет и так нервных Раков к чрезмерной эмоциональности. Представители знака то и дело могут расстраиваться по пустякам. Помните, что в такой ситуации и до нервного срыва недалеко. А потому старайтесь бороться с хандрой с помощью позитивных эмоций, чаще говорите о наболевшем со своими родными, друзьями или заведите дневник. Смотрите позитивные фильмы, читайте классическую литературу.

Львы

В этот период представители знака Лев будут слишком подвержены простудным заболеваниям. А потому, даже находясь дома, могут столкнуться с ангиной или ОРЗ. Поэтому совет звезд: беречь свое горло, избегать сквозняков и осторожнее проветривать помещение. Мытье окон, которое вы запланировали на ближайшее время, стоит отложить.

Девы

В этом месяце Девы, увы, вряд ли смогут похвастаться крепким иммунитетом. Будьте бдительны — защитные силы организма могут подвести вас в самый неподходящий момент. Поэтому, чтобы избежать такого развития событий, старайтесь наполнить свой рацион полезной едой и витаминами и, конечно же, не забывайте о спорте. Даже находясь на карантине, делайте физические упражнения или занимайтесь фитнесом онлайн.

Весы

В апреле Весы могут столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Скорее всего, причиной тому послужит чрезмерная чувствительность представителей знака к всеобщей панике и тревоге. Поэтому совет звезд: ограничить время, которое вы проведите в соцсетях и перед телевизором. Вместо этого лучше заняться творчеством, самообразованием или уделить время хобби.

Скорпионы

Апрель для представителей знака Скорпион — отличное время, чтобы наконец взяться за себя: заняться спортом, перейти на правильное питание или придерживаться детокс-диеты. Звезды говорят, что в этот период любые ваши действия, направленные на очищение и укрепление организма, будут иметь колоссальный эффект. Постарайтесь во время изоляции сконцентрировать внимание на заботе о собственном теле — оно вас непременно отблагодарит за это.

Стрельцы

Этот месяц для Стрельцов — удачный период, чтобы расстаться с таким ненужным в их жизни балластом, как вредные привычки. Главное при этом — начать борьбу со своими слабостями уже с начала апреля. Сконцентрируйтесь на проблемах, которые вы откладывали на потом из-за плотного рабочего графика. Сейчас пришло время заняться самовосстановлением организма.

Козероги

В этот период представителям знака Козерог звезды советуют с особой осторожностью подойти к своему рациону. Старайтесь употреблять больше овощей и полезной пищи. Не стоит налегать на свежую зелень — она может оказаться слишком «напитанной» нитратами. Придерживайтесь диеты, так как в апреле весьма вероятны обострения болезней желудочно-кишечного тракта.

Водолеи

В апреле звезды советуют Водолеям быть предельно осторожными во время занятий спортом или физических нагрузок. Именно сейчас опорно-двигательная система представителей знака может оказаться под ударом. Чтобы не получить травму суставов или растяжение связок, правильно подбирайте нагрузки и избегайте спешки.

Рыбы

В этом месяце представители знака Рыбы могут ощущать упадок сил. Скорее всего, причиной тому станет ваше эмоциональное состояние. Помните, что стресс и переживания могут привести даже к бессоннице и потере аппетита. И, конечно, ослабить иммунитет. А потому играйте на опережение: больше времени посвящайте тем занятиям, которые поднимают вам настроение.

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