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Маска лучше респиратора: в Минздраве сделали важное заявление

12:52 2 апреля 2020 512
Маски
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, украинцам настоятельно рекомендуют надевать маски при посещении общественных мест и объясняют, чем такая форма индивидуальной защиты предпочительнее, чем респиратор с клапаном.

Так, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, отметившего, что маска не защищает человека от заражения, ее следует носить для уменьшения рисков инфицирования заболевшим других людей.

«Мы всех рассматриваем как потенциальных больных», — сказал он и добавил, что выделение «биологического материала» распространяется на метр-полтора, а если на человеке есть маска, то это расстояние уменьшается до 10−15 сантиметров. «Мы рекомендуем надевать маски именно с этой целью», — подчеркнул главный санитарный врач.

Что же касается респираторов, то они больше защищают носящих их людей, однако при выдохе выделяется большее количество «потока, который может содержать возбудители инфекции».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям — они, в первую очередь, нужны инфицированным и медперсоналу, контактирующему с зараженными.

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