- 30.03 23:56 Первый пошел? Срочно госпитализирован пассажир скандального рейса Доха – Киев
- 30.03 23:19 ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок
- 30.03 23:08 Центральный парк в Нью-Йорке превращают в огромный госпиталь для зараженных коронавирусом
- 30.03 23:07 Увозят в "полицию" и берут отпечатки пальцев: в ОРДО массовые облавы на владельцев украинских паспортов
- 30.03 23:01 Доктор Комаровский рассказал, как можно изолироваться, если в семье есть больной коронавирусом
- 30.03 22:39 Хабиба уличили во лжи: что известно
- 30.03 22:15 Рада повысила лимиты для плательщиков единого налога: что изменилось в законе
- 30.03 22:13 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 30.03 21:52 В Луганске врачи массово помолились о спасении от коронавируса
- 30.03 21:37 «Мне страшно»: популярная украинская актриса сделала откровенное признание
- 30.03 21:16 Главное — напугать: в МВД заявили, что не будут штрафовать за пикники на карантине
- 30.03 21:00 Двое харьковских дельцов ухитрились продать за границу 300 тысяч медицинских масок
ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще раз подтвердили свой вывод о том, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям. Об этом заявил во время брифинга исполнительный директор организации Майкл Райан, сказано в Twitter ВОЗ.
По его словам, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.
«Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски», — отметил Райан.
Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать люди, которые больше всего в этом нуждаются, в частности — медицинский персонал.
«В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели», — сказала Ван Керкхове.
Также она отметила, что приоритет использования медицинских масок должен отдаваться инфицированным людей, которые находятся дома, а также тем, кто за ними ухаживает.
Напомним, что в украинском Минздраве заявили, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера 30 марта, в Украине подтверждены 548 случаев COVID-19. Зафиксированы 13 случаев с летальным исходом и восемь случаев выздоровления пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.