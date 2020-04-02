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Люди чудом уцелели: под Киевом Fiat на полной скорости врезался в стоявший Hyundai (фото, видео)
ДТП произошло около десяти утра в четверг, 2 апреля, возле Виты-Почтовой на Одесской трассе.
Как рассказали «ФАКТАМ» свидетели происшествия, женщина ехала на легковом автомобиле Hyundai в сторону Белой Церкви по крайней левой полосе и остановилась перед поворотом на запрещающий свет светофора. В этот момент по той же полосе «летел» Fiat, который на полной скорости врезался в Hyundai.
Удар был такой силы, что вся задняя часть Hyundai оказалась вдавленной внутрь, а поврежденный Fiat пролетел сотню метров, где остановился у обочины. К счастью обошлось без жертв. Правда, прибывшие медики «скорой» госпитализировали с травмами различной степени тяжести 40-летнего водителя Fiat, а также пассажирку Hyundai, которая находилась на заднем сиденье.
Сейчас правоохранители выясняют, почему водитель Fiat превысил допустимую скорость.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Львовом произошло жуткое ДТП: столкнулись микроавтобус и легковушка, в результате чего погибли три человека.
А в Николаевской области лоб в лоб столкнулись зерновоз КамАЗ с прицепом и микроавтобус Fiat Doblo. От удара микроавтобус откинуло на отбойник. Его водитель — 38-летний мужчина — погиб на месте.
«ФАКТЫ» писали также о страшной аварии в Кировоградской области. Виновником ДТП стал нетрезвый полицейский, который не справился с управлением автомобилем Ford и врезался в дерево. При этом погибла 19-летняя пассажирка.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»
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