Мир

В китайском округе Цзя (ровинция Хэнань) с населением около 640 тысяч человек, произошел случай, аналогичный тому, который имел место в Ухане: в город Лохэ приехала зараженная коронавирусом 59-летняя местная жительница.

В связи с этим власти решили повторно ввести в округе карантин, пишет Bloomberg.

Со среды жителям всего округа запретили покидать свои дома без уважительных причин (ездить можно только на работу), всех обязали носить медицинские маски и измерять температуру. Из самого Цзя нельзя выехать без специального разрешения. Магазины и предприятия, кроме больниц, продуктовых и аптек, закрыты.

По информации властей, женщина контактировала с одним из местных врачей: впоследствии у него и еще двух медиков из Цзя диагностировали COVID-19 — при этом симптомы заболевания у них отсутствовали.

Между тем в конце прошлой недели представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить — после нескольких месяцев борьбы и жестких ограничений. Жизнь в городах начинает возвращаться в нормальное русло, режим всеобщего карантина снимают, открывают общественные пространства.

Напомним, что ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели моделирование, которое подтвердило, что именно жесткие меры помогли Уханю — изначальному эпицентру Covid-19 — справиться со вспышкой, а также предостерегло от поспешной и резкой отмены ограничений в других странах, подверженных инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 2 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире превысило миллион человек. За последние сутки было выявлено 72 тысячи 600 новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составило 52 тысячи 611 человек, увеличившись за сутки на 5 419. Уровень смертности снова вырос и достиг 20%. В больницах и в самоизоляции находятся 744 тысячи 347 инфицированных, из них 37 тысяч 712 больных в критическом состоянии. Выздоровели 210 тысяч 838 пациентов.

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