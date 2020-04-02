Корнавирус вернулся в Ухань: студент-китаец привез COVID-19 из Британии на родину

Мир

Китайский город Ухань, из которого началось распространение коронавирусной инфекции по миру, до недавнего времени гордился тем, что в нем несколько дней подряд не регистрировали новых заражений. Но случилось непоправимое: 16-летний школьник-китаец, прилетевший из Ньюкасла, снова вернул COVID-19 на его родину.

Это первый завезенный случай инфекции в Ухане за всю историю, пишет Daily Mail.

Известно, что инфицированный студент 21 марта вылетел из Великобритании, а 22 марта совершил пересадку в Дубае и прилетел в Пекин. Власти приказали ему вернутся в родной Ухань на поезде и самоизолироваться, а 28 марта пришли результаты проверки — при проверке наличие коронавируса, тест показал положительный результат. Молодого человека тут же госпитализировали.

Между тем, особый режим в городе снят. Через два месяца после введения карантина, несколько дней здесь не фиксировалось ни одного нового случая заболевания. Возобновили работу общественный транспорт и предприятия, однако местные жители города пока не снимают маски и держатся друг от друга на расстоянии полутора метров. По-прежнему, чтобы войти в крупнейший торговый центр, нужно показать спецкод на смартфоне и измерить температуру.

Тоже самое происходит во многих городах КНР, где заработали общественный транспорт, аэропорты и поезда дальнего следования, открылись бары и рестораны. Руководство КНР заявило о готовности снять карантин, который действовал около трех месяцев.

Поэтому жители города Ухань очень встревожены: никому не хотелось бы вернуться в период жесткого карантина с его ограничениями. Между тем, в Поднебесной зарегистрирован 691 завозной случай инфекции.

Также продолжает ухудшаться ситуация с пандемией коронавируса во всем мире: как писали «ФАКТЫ», в среду, 1 апреля, число умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило очередную психологическую отметку и составляет теперь 46 тысяч 155 человек. За сутки добавилось 3 853 новых случая с летальным исходом. При этом уровень смертности остался прежний — 19%. Общее число инфицированных приближается к миллиону: их зарегистрировано уже 921 тысяча. В первый день апреля было выявлено 62 тысячи 700 новых случаев заражения. Коронавирус обнаружен в 201 стране мира.

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