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Выздоровели десятеро: в МИД назвали количество украинцев, лечащихся от коронавируса за рубежом
Распространение COVID-19 в мире стало причиной того, что за границей в больницах с диагнозом «коронавирус» находятся 34 гражданина Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел на странице в Facebook.
Уточняется, что наши сограждане проходят лечение в таких странах: в Австрии — 3, Бельгия — 1, Великобритания и Северная Ирландия — 1, в Доминиканской Республике — 4, Польша 4, Италия — 5, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшельские острова — 1, Нидерланды — 1, США — 1, Нигерия — 2, Сербия — 1, Германия — 4, Швеция — 1.
Кроме того, десять украинцев за рубежом выздоровели: в Италии — 2, ОАЭ — 1, Польше — 2, Германии — 1 и в Японии — четверо.
Еще четверо украинцев за рубежом, к сожалению, умерли.
В то же время по состоянию на девять вечера 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы «Захист».
Напомним, что в Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять вечера второго апреля в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. В 22 случаях они закончились летальным исходом; а 19 пациентам удалось выздороветь.
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