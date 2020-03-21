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Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии. Поскольку наша страна только входит в пик заболеваемости, «ФАКТЫ» будут в режиме онлайн следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.
Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы.
|Область
|Заболевших
|Умерших
|Выздоровевших
|Винницкая область
|Волынская область
|Днепропетровская область
|2
|Донецкая область
|1
|Житомирская область
|2
|1
|Закарпатская область
|Запорожская область
|Ивано-Франковская область
|2
|1
|Киевская область
|4
|Кировоградская область
|Луганская область
|Львовская область
|1
|Николаевская область
|Одесская область
|Полтавская область
|Ровенская область
|Сумская область
|Тернопольская область
|1
|Харьковская область
|Херсонская область
|Хмельницкая область
|Черкасская область
|Черниговская область
|Черновицкая область
|25
|1
|1
|г. Киев
|9
|ВСЕГО
|47
|3
|1
|АР Крым
|1
|За рубежом
|2
*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.
Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа читайте здесь.
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