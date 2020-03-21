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Украина

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

21:51 21 марта 2020 506
Коронавирус в Украине
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии. Поскольку наша страна только входит в пик заболеваемости, «ФАКТЫ» будут в режиме онлайн следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы.

Область Заболевших Умерших Выздоровевших
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область 2
Донецкая область 1
Житомирская область 2 1
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область 2 1
Киевская область 4
Кировоградская область
Луганская область
Львовская область 1
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область 1
Харьковская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черниговская область
Черновицкая область 25 1 1
г. Киев 9
ВСЕГО 47 3 1
АР Крым 1
За рубежом 2

*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа читайте здесь.

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