Украина

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии. Поскольку наша страна только входит в пик заболеваемости, «ФАКТЫ» будут в режиме онлайн следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы.

Область Заболевших Умерших Выздоровевших Винницкая область Волынская область Днепропетровская область 2 Донецкая область 1 Житомирская область 2 1 Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область 2 1 Киевская область 4 Кировоградская область Луганская область Львовская область 1 Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровенская область Сумская область Тернопольская область 1 Харьковская область Херсонская область Хмельницкая область Черкасская область Черниговская область Черновицкая область 25 1 1 г. Киев 9 ВСЕГО 47 3 1 АР Крым 1 За рубежом 2

*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа читайте здесь.

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