Спорт

Шерше ля фам: сидеть ли Роналдиньо за решеткой, зависит от поимки бизнес-леди (фото)

Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, попавшийся с фальшивым паспортом, продолжает находиться в одной из тюрем Парагвая, где уже даже успел выиграть футбольный турнир.

Дальнейшая судьба знаменитого экс-форварда «Барселоны» зависит от некой бизнес-леди, которая предоставила экс-футболисту фальшивые документы. Вернее от того, найдет ли полиция Парагвая эту женщину,

По информации бразильских медиа, 40-летний Роналдиньо ехал в Парагвай, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.

La Nacion сообщает, что на допросе Роналдиньо и его также задержанный брат указали именно на представителей фонда. Те якобы пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы. Настоящий загранпаспорт футбольной легенды, как известно, конфискован за неуплату налогов. Владелец фонда — 48-летняя Далия Анжелика Лопес.

Ее арестовали заочно, но не могут найти. Полицейские обыскали всю принадлежащую ей недвижимость, но нигде не застали саму Лопес. В особняке благотворительного фонда обнаружили только 5 тысяч воздушных шаров с лицом Роналдиньо. Сообщается, что показания Лопес станут ключевыми для следствия. Если будет доказано, что она обманула Роналдиньо и его брата, они выйдут на свободу.

Разыскиваемая Далия Анжелика Лопес

Кроме фонда, женщина владеет крупной холдинговой компанией, которая занимается всем — от импорта автомобилей до контроля сектора животноводства в Парагвае. Также она имеет тесные связи с правящей партией и редко появляется на публике.

Напомним, что за сборную Бразилии Роналдиньо провел 96 матчей и забил 33 мяча. В 2002 году футболист становился чемпионом мира, а в 2005-м -- обладателем «Золотого мяча». Также он дважды признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналдиньо стал членом партии, ратующей за принудительное лечение геев.

Фото Twitter

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