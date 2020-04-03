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Шерше ля фам: сидеть ли Роналдиньо за решеткой, зависит от поимки бизнес-леди (фото)
Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, попавшийся с фальшивым паспортом, продолжает находиться в одной из тюрем Парагвая, где уже даже успел выиграть футбольный турнир.
Дальнейшая судьба знаменитого экс-форварда «Барселоны» зависит от некой бизнес-леди, которая предоставила экс-футболисту фальшивые документы. Вернее от того, найдет ли полиция Парагвая эту женщину,
По информации бразильских медиа, 40-летний Роналдиньо ехал в Парагвай, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.
La Nacion сообщает, что на допросе Роналдиньо и его также задержанный брат указали именно на представителей фонда. Те якобы пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы. Настоящий загранпаспорт футбольной легенды, как известно, конфискован за неуплату налогов. Владелец фонда — 48-летняя Далия Анжелика Лопес.
Ее арестовали заочно, но не могут найти. Полицейские обыскали всю принадлежащую ей недвижимость, но нигде не застали саму Лопес. В особняке благотворительного фонда обнаружили только 5 тысяч воздушных шаров с лицом Роналдиньо. Сообщается, что показания Лопес станут ключевыми для следствия. Если будет доказано, что она обманула Роналдиньо и его брата, они выйдут на свободу.
Разыскиваемая Далия Анжелика Лопес
Кроме фонда, женщина владеет крупной холдинговой компанией, которая занимается всем — от импорта автомобилей до контроля сектора животноводства в Парагвае. Также она имеет тесные связи с правящей партией и редко появляется на публике.
Напомним, что за сборную Бразилии Роналдиньо провел 96 матчей и забил 33 мяча. В 2002 году футболист становился чемпионом мира, а в 2005-м -- обладателем «Золотого мяча». Также он дважды признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналдиньо стал членом партии, ратующей за принудительное лечение геев.
Фото Twitter
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