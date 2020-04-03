27.18 / 27.70 29.21 / 30.04
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Шерше ля фам: сидеть ли Роналдиньо за решеткой, зависит от поимки бизнес-леди (фото)

10:35 3 апреля 2020 155
Роналдиньо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, попавшийся с фальшивым паспортом, продолжает находиться в одной из тюрем Парагвая, где уже даже успел выиграть футбольный турнир.

Дальнейшая судьба знаменитого экс-форварда «Барселоны» зависит от некой бизнес-леди, которая предоставила экс-футболисту фальшивые документы. Вернее от того, найдет ли полиция Парагвая эту женщину,

По информации бразильских медиа, 40-летний Роналдиньо ехал в Парагвай, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.

La Nacion сообщает, что на допросе Роналдиньо и его также задержанный брат указали именно на представителей фонда. Те якобы пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы. Настоящий загранпаспорт футбольной легенды, как известно, конфискован за неуплату налогов. Владелец фонда — 48-летняя Далия Анжелика Лопес.

Ее арестовали заочно, но не могут найти. Полицейские обыскали всю принадлежащую ей недвижимость, но нигде не застали саму Лопес. В особняке благотворительного фонда обнаружили только 5 тысяч воздушных шаров с лицом Роналдиньо. Сообщается, что показания Лопес станут ключевыми для следствия. Если будет доказано, что она обманула Роналдиньо и его брата, они выйдут на свободу.

Разыскиваемая Далия Анжелика Лопес

Кроме фонда, женщина владеет крупной холдинговой компанией, которая занимается всем — от импорта автомобилей до контроля сектора животноводства в Парагвае. Также она имеет тесные связи с правящей партией и редко появляется на публике.

Напомним, что за сборную Бразилии Роналдиньо провел 96 матчей и забил 33 мяча. В 2002 году футболист становился чемпионом мира, а в 2005-м -- обладателем «Золотого мяча». Также он дважды признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналдиньо стал членом партии, ратующей за принудительное лечение геев.

Фото Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

кровати в больнице

В Украине новые смерти от коронавируса, количество зараженных приближается к тысяче

Европа

Европа продлевает карантин: как долго еще будут закрыты границы

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Пожарные

Смертельный пожар в Киеве: на свалке нашли два трупа (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер