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Украина

Под Одессой испытывают новый украинский ракетный комплекс «Нептун»: яркие фото

13:04 3 апреля 2020 243
ракетный комплекс Нептун
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На юге Одесской области, на государственном испытательном полигоне «Алибей», проходят пробные пуски ракет комплекса РК-360МЦ, который украинский ВПК разрабатывает для защиты морских границ страны.

Как сообщает пресс-центр Минобороны, ракета «Нептун» Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей. Они действуют самостоятельно, в составе корабельных групп и десантных отрядов. Также возможно поражение береговых радиоконтрастных целей.

Отмечается, что «Нептун» может стать угрозой как для одиночных кораблей противника, так и для группы кораблей на дистанции до 280 км. При этом пуск протовокорабельных ракет может осуществляться на расстоянии до 25 км от берега.

Сообщается также, что район, в котором проходят испытания, перекрыт. Испытания продлятся до 4 апреля включительно.

На них присутствовали министр обороны и главнокомандующий ВСУ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» было запланировано на первый квартал 2020 года.

Напомним, что год назад в Одесской области прошли заводские испытания крылатой ракеты «Нептун». Украина вошла в число шести стран мира, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет.

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