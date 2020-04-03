Происшествия

В полиции ответили на скандал вокруг убийства копами краснокнижной птицы

Руководство Одесского регионального главка Нацполиции инициировало проведение служебного расследования по факту публикации в интернете фото граждан с убитой птицей, занесенной в Красную книгу. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций полицейского главка.

«Изображение, которое было обнаружено при проведении мониторинга интернет-сети, не осталось без внимания руководства ГУНП. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками одного из территориальных отделений полиции области. Из данных ими объяснений известно, что фотография с их изображением была сделана два года назад на охоте», — указывается в сообщении.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований — для классификации действий полицейских и соответствующей правовой оценки.

Фото полицейских с убитой краснокнижной птицей опубликовал в сети одесский активист Демьян Ганул.

«Установлено, что справа на фото — представитель разрешительной системы полиции Коля Черный, — заявил Ганул. — Слева на фото — представитель полиция Максим Тимотин. Тот, что в центре, предположительно, тоже офицер полиции. Эта информация проверяется».

По его данным, фотография сделана в поселке Окны, что на севере Одесской области.

Как отметил известный эколог Иван Русев, по предварительным данным, на фотоснимке — сотрудник Окнянского отделения Подольского отдела полиции Максим Тимотин, инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы этого же полицейского отделения, и руководитель одного из РЭС компании «Одессаоблэнерго» Андрей Ляцкий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Демьяну Ганулу в ночь на 3 апреля сожгли машину. Ганул вместе с соратниками проводит в Одессе акции против незаконной застройки в городе, а также использования советской символики.

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