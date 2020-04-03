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Когда совершать покупки и высаживать рассаду: лунный календарь на 6–12 апреля
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели, с 6 по 12 апреля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься и сажать рассаду, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.)
6 апреля
Символ дня: утес
Характеристика: хорошее время для начала глобальных проектов — благодаря воздействию мощных энергий успех будет гарантирован.
Бизнес и финансы: любые финансовые дела будут идти легко и без каких-либо усилий.
Личная жизнь: возможно новое знакомство, которое довольно быстро «перекроит» картину личной жизни.
Здоровье: болезни этого дня могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому тянуть с их лечением не стоит.
Уход за внешностью: не рекомендуется стричь — и даже просто равнять — волосы.
Спорт: организму необходима физическая нагрузка, но легкая, без фанатизма.
Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. Растения в саду и огороде будут нуждаться в интенсивном поливе и подкормке.
7 апреля
Символ дня: черепаха
Характеристика: активные действия и суета могут принести вред, поэтому день лучше провести наедине с собой — в покое и тишине.
Бизнес и финансы: хороший день для торговли — правда, лучше дела пойдут у тех, кто продает, а не у тех, кто покупает.
Личная жизнь: даже онлайн-свидание лучше не назначать — любимый человек может разочаровать.
Здоровье: не стоит начинать курс новых препаратов — их влияние на организм может оказаться непредсказуемым.
Уход за внешностью: стрижку делать не стоит — она может привести к ухудшению здоровья.
Спорт: не стоит делать активные физические упражнения. Нагрузки должны быть очень умеренными.
Дом, сад, огород: необходимо ограничиться только самыми необходимыми домашними делами. День благоприятен для работы с землей — рыхления и вскапывания грядок.
8 апреля
Символ дня: жаба
Характеристика: день, в течение которого мы будем ссориться и конфликтовать на пустом месте — без особых на то оснований, поэтому общение с окружающими лучше ограничить.
Бизнес и финансы: плохое время любых деловых и финансовых начинаний. Нельзя ничего покупать — впоследствии станет ясно, что любая покупка — бессмысленная трата денег.
Личная жизнь: можно разводиться, но не рекомендуется заключать брак.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний: чтобы не дать им «разгореться» в полную силу, необходимо сразу же принять предписанные врачом меры.
Уход за внешностью: хороший день для очищения организма — как изнутри, так и снаружи. Можно делать массаж, очищать кожу и делать питательные маски. Стричься не только можно, но и нужно.
Спорт: от усиленной физической нагрузки лучше отказаться, а выбрать более спокойные комплексы упражнений — например, йогу или пилатес.
Дом, сад, огород: день подходит для всех домашних дел без исключения. От работ на земле лучше отказаться.
9 апреля
Символ дня: колокол
Характеристика: день, когда могут неожиданно — и благоприятно — решиться давно беспокоящие проблемы.
Бизнес и финансы: хорошее время для завершения уже начатых проектов, а вот к реализации новых приступать пока рано.
Личная жизнь: необходимо уделить внимание детям и пожилым родственникам. Это также отличный день для тех, кто решить сделать предложение своей второй половинке.
Здоровье: лекарственные препараты не дадут желаемого результата — им лучше предпочесть гомеопатические таблетки, капли и фиточаи.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, не только улучшит внешний вид, но и благоприятным образом отразится на жизненных обстоятельствах.
Спорт: из-за повышенного риска травм, которые возможны в это время, спортом лучше заниматься без фанатизма.
Дом, сад, огород: можно выполнять любые домашние дела, в том числе — и пересадку цветов.
10−11 апреля
Символ дня: лотос
Характеристика: день, когда не стоит потакать низменным страстям, вести себя грубо, оскорблять окружающих — любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется.
Бизнес и финансы: работа будет спориться, бизнес — приносить прибыль, а самые сложные задачи — решаться легко и без напряжения.
Личная жизнь: не стоит потакать своему желанию выяснить отношения с близким человеком.
Здоровье: необходимо следить за артериальным давлением и беречь глаза — меньше работать за компьютером, да и вообще стараться их не напрягать.
Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи, окажут прекрасное действие любые маски.
Спорт: стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок.
Дом, сад, огород: день рекомендуется провести, работая на земле. Полезно заниматься любыми домашними делами.
12 апреля
Символ дня: гидра
Характеристика: самый опасный лунный день, во время которого зло превалирует над добром, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность — особенно в отношениях с другими людьми.
Бизнес и финансы: любые начинания необходимо отложить на пару дней.
Личная жизнь: необходимо максимально минимизировать вероятность ссор и конфликтов, лучше промолчать в ответ на чью-то резкость или грубость, чем нарваться на затяжной скандал.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний — необходимо следовать рекомендациям лечащего врача и заранее принять превентивные меры.
Уход за внешностью: можно делать новую прическу — вместе с остриженными волосами уйдет накопившийся за предыдущий период негатив.
Спорт: уместна умеренная физическая нагрузка.
Дом, сад, огород: можно делать уборку в доме и заниматься выпечкой. В саду и огороде можно обрезать и прививать деревья, бороться с насекомыми и вспахивать землю.
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