Ссоры и неожиданные знакомства: любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

Стиль жизни

Астрологи говорят, что апрель — отличное время для самопознания. Увы, не многих представителей знаков зодиака в этом месяце ожидают романтические встречи и новые знакомства. Но даже карантин не может помешать общению, пусть даже в режиме онлайн. — Старайтесь быть внимательнее друг к другу, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. — Сейчас, когда весь мир находится в состоянии стресса, важно сохранить то, что имеет каждый из нас. Особенно в сфере личной жизни. Оставьте ссоры и выяснения отношений для другого времени. Сосредоточьтесь на позитивных эмоциях и вере в то, что у нас будет все хорошо.

Овен

В этом месяце категоричность представителей знака Овнов и колкие замечания в адрес любимого человека могут стать главной причиной достаточно серьезных ссор с вашей второй половинкой. Поэтому звезды настоятельно советуют стараться быть сдержаннее, поскольку помириться с партнером будет не так легко, как вы рассчитывали.

Телец

Апрель для Тельцов — отличное время, чтобы наконец разобраться в себе и своих чувствах. В этом месяце многие представители знака смогут изменить свои взгляды на жизнь. И в будущем это станет залогом успеха в их личной жизни. Так что временные неудобства, связанные с карантином, постарайтесь использовать, чтобы проанализировать свои поступки и сделать выводы.

Близнецы

В этом месяце представители знака Близнецов будут настолько сосредоточены на собственных переживаниях, что это может стать серьезной причиной проблем в личной жизни. В свою очередь любимый человек может воспринять вашу отстраненность как холод. Поэтому, чтобы избежать недопонимания, старайтесь почаще говорить по душам с любимым человеком. Вместе вам будет намного проще пережить любые трудности.

Рак

В этот период мнительные представители знака Раков будут склонны драматизировать и слишком остро реагировать на замечания своей второй половинки. Чтобы не омрачать семейную жизнь спорами и разногласиями, постарайтесь проще относиться ко всему происходящему. Не стоит искать скрытых подтекстов в словах партнера. Поверьте, многие вещи гораздо проще, чем вы о них думаете.

Лев

Одиноким представителям знака Льва в этот период, как никогда, захочется перемен в личной жизни. Но стоит все же сдерживать свои желания. Помните, что сейчас карантин и любые встречи несут опасность. А вот онлайн вы вполне можете завести новые романтические знакомства. Возможно, именно так вы встретите человека, который станет вашей поддержкой в жизни.

Дева

Семейным представителям знака Дев не стоит испытывать свои отношения на прочность. В период карантина может оказаться, что у вас возникли непреодолимые разногласия. Но помните, что сейчас даже самый невинный спор может закончиться серьезной ссорой. А потому не стоит забывать, что взаимопонимание с партнером намного важнее выяснения истины. Когда-нибудь карантин закончится, а испорченные отношения восстановить будет очень сложно.

Весы

В этом месяце многие представители знака Весов смогут посмотреть на свою личную жизнь совершенно под другим углом. Есть большая вероятность, что-то, из-за чего вы унывали и о чем грустили, в апреле станет поводом для радости. В вашей жизни могут появиться люди, о которых вы давно забыли, но прежние чувства быстро вспыхнут вновь.

Скорпион

Представителям самого сложного и противоречивого знака Скорпиона в этом месяце звезды советуют немного поубавить присущую им категоричность в суждениях. Особенно это касается отношений с вашей второй половинкой. Стоит лишь поставить себя на место партнера, и вы поймете, насколько были не правы. Используйте время для того, чтобы умерить свой гордый нрав, читайте больше философской литературы.

Стрелец

Этот месяц для представителей знака Стрельца — отличное время, чтобы уладить былые разногласия с любимым человеком. Как никогда звезды будут благоприятствовать любым вашим действиям, нацеленным на созидание и улучшение собственного мира. Именно в апреле вы легко сможете прийти к общему знаменателю и решить даже самые спорные вопросы.

Козерог

Звезды советуют семейным представителям знака Козерога почаще говорить теплые слова и комплименты своей второй половинке. Поскольку ваши поддержка, внимание и забота именно сейчас партнеру просто необходимы. А вот в конце месяца возможны приятные сюрпризы — вполне вероятно, что любимый человек порадует вас подарком.

Водолей

В этом месяце у представителей знака Водолея возможны серьезные споры и разногласия с партнером. Чтобы их избежать, звезды советуют быть максимально честными и откровенными друг с другом. Именно недосказанность может стать главной причиной взаимных обид. Постарайтесь уважать личное пространство друг друга и не навязывать свое мнение по любому поводу.

Рыбы

Апрель не сулит одиноким представителям знака Рыб кардинальных перемен в личной жизни. Но не стоит воспринимать сложившуюся ситуацию как повод для грусти. Звезды советуют уделить больше времени себе — именно сейчас у вас есть все шансы обрести внутреннюю гармонию. Помните, что именно это — первый шаг к счастью в любви. А пока просто наслаждайтесь покоем и самопознанием.

Ранее Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на апрель-2020.

Общий гороскоп на апрель для всех знаков зодиака от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter