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Происшествия

Под Одессой продолжается масштабный пожар в природном парке, сгорели уже 10 гектаров (фото)

15:00 3 апреля 2020 123
Пожар в природном парке под Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Полиция Одесской области начала расследование по факту поджога территории Нижнеднестровского природного парка. Как сообщили в региональном полицейском главке, в результате пожара, начавшегося 1 апреля, в районе 43−45-го км трассы Одесса — Рени выгорело 10 гектаров уникальной природной экосистемы Нижнеднестровского национального природного парка.

Отмечается, что во время пожара погибло большое количество птиц, которые сейчас высиживают птенцов.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции.


Производство открыто по ч. 1 ст. 252 (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к возгоранию.

В полиции подчеркивают, что до 15 июня в экосистемах введен режим тишины — нельзя шуметь или иным образом нарушать покой лесных обитателей.

Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области. Создан в 2008 году. Площадь — 21 311,1 га. Северная часть Днестровского лимана, что в составе парка, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в Нижнеднестровском национальном природном парке в январе 2020 года. Тогда экологи тоже не исключали поджога, а в полиции говорили о том, что у спасателей нет необходимой для работы в плавнях техники.

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