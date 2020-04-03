Ароматный хлеб с хрустящей корочкой: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Сегодня ежедневный поход в магазин за свежим хлебом, до карантина являющийся привычным делом, стал непозволительной роскошью. Но, оказывается, в домашних условиях испечь его не так сложно, как многим кажется. А вкус и аромат этого хлеба превзойдет ожидания. Важно пользоваться проверенными рецептами. Ведь иначе можно и продукты испортить, и зря время потратить. А это всегда обидно. Легким рецептом ароматного хлеба с хрустящей корочкой с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Елена Зиберт. Также она рассказала, как приготовить из него вкусные сухарики для детей и как правильно хранить продукты для выпечки.

— Хлеб считается одним из самых незаменимых продуктов на протяжении многих веков, — говорит Елена Зиберт. — А пекари всегда занимали особое положение. В Древнем Риме раб, умеющий печь хлеб, стоил намного дороже гладиатора. Приготовить хлеб считалось целой наукой. Многие рецепты передавались из поколения в поколение. И, когда не так давно известный американский кулинар Джим Лахи придумал технологию выпекания хлеба без долгого вымешивания, это стало целым событием! Даже люди, которые никогда не пекли хлеб, легко могут его теперь приготовить! Для приготовления такого хлеба тесто не нужно долго вымешивать и искать какие-то специальные формы. Все очень просто! Понадобятся долгое созревание теста (12−18 часов) и железная (чугунная или керамическая) кастрюля.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Мягкий хлеб с хрустящей корочкой Для приготовления этого хлеба понадобится чугунная кастрюля с чугунной крышкой или любая другая огнеупорная посуда, которая выдерживает температуру до 240 градусов. У меня это две утятницы, которые легко ставятся одновременно в духовку, и поэтому я пеку два хлеба сразу. Хлеб получается массой примерно 630 г. Поэтому, если семья у вас большая, предлагаю готовить одновременно две буханки. Для каждой отдельно делаем замес. Итак, для одного пшеничного хлеба нам нужны: - пшеничная мука — 400 г - сухие дрожжи — ½ ч. л. - сахар — ½ ч. л. - соль — 1 ч. л. с небольшой горкой. Все ингредиенты смешиваем, добавляем 300 мл воды комнатной температуры и перемешиваем тесто. Тесто липкое, и это нормально. Накрываем емкость с тестом пленкой, оставляем на столе, смотрим, чтобы не было сквозняка. И 12 часов его не трогаем. Я делаю в 11 вечера, и, соответственно, в 11 утра достаю это бесформенное, с уймой пузырьков, тесто на присыпанный мукой стол, и, макая руки в муку, сворачиваю тесто «конвертом». То есть верхнюю часть сворачиваю к середине, затем нижнюю. Потом левую часть — к середине, и правую. И тесто уже не такое непослушное, оно обретает форму. Немного удлиняю, чтобы тесто по форме было овальным (если готовите в круглой кастрюле, этого делать не надо) и оставляю на присыпанном мукой пергаменте на 2 часа. Накрываю полотенцем.

За 20 минут до конца этого времени готовим духовку (нагреваем до 240 градусов, и в духовке сразу же нагреваем и кастрюлю, в которой будем печь хлеб. Можно хлеб прямо с пергаментом поместить в кастрюлю, но пергамент обязательно должен быть просиликоненный. Я же кисточку макаю в растительное масло, смазываю утятницу и аккуратно перекладываю тесто. Можно сверху сделать ножом на тесте надрез. Накрываем крышкой и ставим в духовку на 240 градусов на 25 минут. Затем снимаем крышку и печем еще 20 минут (ориентируйтесь на цвет корочки, возможно, у вас это займет 25 минут). Достаем хлеб аккуратно на решетку, а через час хлеб можно резать. Очень вкусно есть его со сливочным маслом! Не нужны даже сыр и колбаса.

Нет ничего вкуснее, чем свежий ароматный хлеб (фото из альбома Елены Зиберт)

— Можно ли такой хлеб дополнить пряностями?

— Да, можно добавить прованские травы — и это будет очень вкусно.

— Как лучше хранить такой хлеб?

— Конечно, его лучше есть свежим. Но, чтобы не засыхал, можно положить в пакет и хранить два дня. Если же вы хотите сохранить хлеб на три-четыре дня, лучше поместить его в холодильник. Если хлеб понадобится нескоро, заморозьте его в морозилке. Потом разморозьте, поместив в холодильник или используя нужную функцию в микроволновке.

— Как можно использовать хлеб в блюдах?

— Например, в качестве сухариков в салатах, в супах, запеканках.

— Расскажите, пожалуйста, как из хлеба приготовить вкусные гренки.

— Черствый белый хлеб нарезаем, обмакиваем с двух сторон во взбитое яйцо, затем — в сахар и обжариваем на растительном масле (можно смешать растительное масло со сливочным) тоже с двух сторон. Дети обожают такое лакомство. Карамелизированная хрустящая корочка и мягкая серединка — это очень вкусно! И готовятся такие гренки невероятно быстро.

Гренки с карамелизированной хрустящей корочкой и мягкой серединкой – это очень вкусно (фото из альбома Елены Зиберт)

— Многие женщины не любят связываться с выпечкой, так как потом нужно мыть гору посуды. А у вас есть лайфхак, который упростит задачу?

— Чтобы мыть меньше посуды, используйте пергамент, который выдерживает высокие температуры — к нему не прилипает тесто. Тогда посуду вам нужно будет всего лишь сполоснуть.

— Сегодня многие люди покупают продукты для выпечки впрок. Как правильно их хранить?

— Муку нужно сберегать в сухом месте, а живые дрожжи — в холодильнике.

— Взаимозаменяемы ли для выпечки хлеба сухие и живые дрожжи?

— Да, чайная ложка сухих дрожжей заменяет 10 граммов живых прессованных дрожжей.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— В это непростое время желаю всем здоровья и достатка.

Ранее замечательными рецептами пирожков и рогаликов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ольга Саидова.

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