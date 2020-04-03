Дело Шеремета: суд не отпустил подозреваемого Антоненко

Происшествия

Ветеран АТО и рок-музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) оставлен под арестом до 1 июня. Такое решение принял Печерский суд Киева.

Антоненко был арестован в декабре 2019 года по подозрению в причастности к трехлетней давности убийству Павла Шеремета. Вместе с Антоненко были арестованы детский врач-хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Несмотря на явные несостыковки в материалах следствия, всем арестованным по резонансному делу периодически продлевают срок под стражей Печерский суд установил новый срок ареста для Кузьменко — до 30 мая. Яна Дугарь останется под арестом до 31 мая.

Фото Free Riff/Facebook



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