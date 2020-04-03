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Попадание зенитной ракеты во двор жителей Львовщины: на Яворовском полигоне запретили стрельбы
В Министерстве обороны признали факт падения учебного снаряда во двор жителей села Верещица Львовской области. После случившегося пуски зенитных управляемых ракет на Яворовском полигоне приостановлены.
В оборонном ведомстве выяснили, почему ракета упала не на полигоне, а улетела далеко за его пределы. Специалисты пришли к выводу, что ракета была старой — 1985 года выпуска, а бортовая аппаратура оказалась изношенной и неисправной.
Министр обороны Андрей Таран приказал прекратить стрельбы из зенитно-ракетных комплексов на Яворовском полигоне. Запрет останется в силе до окончания экспертизы всех ракет данной серии.
Напомним, снаряд упал на придомовую территорию, но разрушений не причинил, пострадавших нет.
Яворовский учебный военный полигон во Львовской области используется для проведения международных учений, а также для подготовки украинских военнослужащих разных родов войск.
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