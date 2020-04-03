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Упал на камни и сломал обе ноги: копы спасли горе-рыбака в Одессе (видео)
В пятницу, 3 апреля, в Киевском районе Одессы произошло ЧП. В прибрежной зоне, в районе 411-й батареи, супружеская пара решила порыбачить. Несмотря на строгий карантинный запрет, они расположились на одном из местных пирсов и расставили снасти. Процесс настолько захватил мужчину, что он не обратил внимания на скользкую поверхность причала: в какой-то момент поскользнулся и упал с высоты вниз на камни. В результате он серьезно травмировался и не смог выбраться.
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«Вызов поступил патрульным полицейским. Они оперативно прибыли на место, вытащили пострадавшего и отнесли в безопасное место. Там его осмотрели медики, а затем отвезли в больницу. По предварительной информации, у пострадавшего — закрытые переломы обеих ног», — сообщили в управлении патрульной полиции региона.
Родственники пострадавшего выразили благодарность инспекторам патрульной службы.
Напомним, что из-за теплой погоды на Киевщине весенний запрет на лов рыбы начался раньше обычного — с 20 марта. Обычно запрет на ловлю рыбы во время нерестового периода длится до 30 июня.
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