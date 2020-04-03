Подполковника СБУ заподозрили в финансировании террористов на Донбассе (фото)

Происшествия

В Краматорске задержали подполковника СБУ с сообщником. Сотрудника спецслужб подозревают в финансировании боевиков на Донбассе, а конкретно — в передаче крупных сумм на оккупированную территорию.

До поимки офицер СБУ был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в Волынской области. По версии следствия, подполковник с сообщником хотели передать на оккупированную территорию 6,4 млн российских рублей (2,3 млн гривен). Именно столько было изъято при обыске. Сейчас задержанных подозревают по статье о финансировании терроризма в особо крупном размере.

Задержание проводили следователи Госбюро расследований. Полагают, что офицер с сообщником регулярно подкупали военнослужащих на линии разграничения, чтобы те закрывали глаза на незаконную перевозку наличности. К инкриминируемым статьям добавилась еще и часть 3 ст. 369 УК Украины — о неправомерной выгоде должностному лицу.

Если вину задержанных признают, им грозит до 12 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать государственно важные должности.

Напомним, в марте СБУ раскрыла канал финансирования боевиков «ЛНР» через электронные платежные системы, а до этого была прикрыта лазейка с передачей средств боевикам через схему с фиктивными строительными работами и конвертационным центром.

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