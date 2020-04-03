27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подполковника СБУ заподозрили в финансировании террористов на Донбассе (фото)

22:19 3 апреля 2020 383
задержание
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Краматорске задержали подполковника СБУ с сообщником. Сотрудника спецслужб подозревают в финансировании боевиков на Донбассе, а конкретно — в передаче крупных сумм на оккупированную территорию.

До поимки офицер СБУ был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в Волынской области. По версии следствия, подполковник с сообщником хотели передать на оккупированную территорию 6,4 млн российских рублей (2,3 млн гривен). Именно столько было изъято при обыске. Сейчас задержанных подозревают по статье о финансировании терроризма в особо крупном размере.

задержание

Задержание проводили следователи Госбюро расследований. Полагают, что офицер с сообщником регулярно подкупали военнослужащих на линии разграничения, чтобы те закрывали глаза на незаконную перевозку наличности. К инкриминируемым статьям добавилась еще и часть 3 ст. 369 УК Украины — о неправомерной выгоде должностному лицу.

Если вину задержанных признают, им грозит до 12 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать государственно важные должности.

Напомним, в марте СБУ раскрыла канал финансирования боевиков «ЛНР» через электронные платежные системы, а до этого была прикрыта лазейка с передачей средств боевикам через схему с фиктивными строительными работами и конвертационным центром.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

ляшко

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается к середине апреля: Ляшко озвучил прогноз

задержание

Подполковника СБУ заподозрили в финансировании террористов на Донбассе (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер