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Рисунки на груди и массаж ног: чем удивил пятый выпуск «Холостяка-10»
На канале СТБ вышел пятый выпуск десятого сезона романтического реалити «Холостяк-10». Уже второй эфир проекта проходит в Таиланде. За сердце Холостяка продолжают сражаться девять участниц.
Главный герой десятого сезона — Макс Михайлюк, владелец школы пилотов в Майями.
— У пилотов должен быть высокий порог стрессов,— сказал Холостяк, рассказывая о своей работе.
- Макс — тот мужчина, за которого стоит бороться, — призналась одна из участниц.
На минувшей Церемонии роз Макс пригласил трех девушек на групповое свидание: Наташу, Дану и Дашу.
- Наверное, будет что-то экстремальное, — прогнозировала Дана. — Но, главное, что я увижусь с Максом. А это будет весело.
- Он мне нравится, но я хочу понять, что у Макса ко мне, — поделилась переживаниями Даша.
Свидание с девушками прошло в одном из самых больших аквапарков Азии.
- Меня привлекает активный отдых, — объяснил свою идею Холостяк. — Особенно, когда он связан с водой. Возможно, аквапарк — это детское развлечение, но внутри мы ведь все немного дети. Это очень классно, когда ты можешь получать удовольствие от катания на горках. А не только от посиделок в ресторане и пассивного отдыха.
Помимо катания на горках, девушки получили возможность принять участие в специальной бонусной программе для самых смелых. Она связана с будущим времяпрепровождением участниц с Холостяком. Проявив отвагу на разных по сложности спуска горках, спутницы Макса смогли получить приятные бонусы, которые, конечно же, касаются Холостяка. Среди них: мороженое на двоих, коктейль на двоих и даже массаж!
Помимо этих бонусов девушки отметили еще один.
- Я ждала этого момента — увидеть Макса топлес, — сказала Дана. — И это наконец-то произошло!
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Участницы обрадовались и тому, что сами могут продемонстрировать Холостяку свои фигуры.
- У меня был самый красивый купальник, — призналась Даша. — Лишний раз мне хотелось подойти к Максу и показать себя.
Больше всех опасалась крутых спусков с водных горок Дана.
- Мне казалось, словно я задыхаюсь, — сказала Дана, спускаясь в одном круге с Максом.
Спуск в «капсуле» стал самым сложным для девушки, но она таки решилась быть первой.
- Больше я не буду такое делать, — сказала Дана, не сдерживая слез.
- Было ощущение адреналина, — пришла в восторг Наташа.
- А я не почувствовала ничего, — заметила Даша.
Холостяк пригласил Дану съесть с ним мороженое.
- Спасибо, что ты меня поддержал на горке, — казала Дана.
Рассказывая о своих прошлых отношениях, Дана призналась, что мечтает быть рядом с мужчиной, который на сто процентов ее. Макс не скрывал, что главное для него — доверие.
Наташа, которой достался массаж с Максом, хотела выяснить, почему на прошлой Церемонии роз, она так и не получила цветок.
- Мне просто хотелось узнать твою реакцию, — неохотно ответил Холостяк, которому был неприятен этот разговор.
А вот Даше достался коктейль с Холостяком.
- Даша явно рассчитывала на индивидуальное свидание, — решил Макс после общения с девушкой. — Ей многое не нравилось.
После свидания в аквапарке лишь Дана вернулась на виллу с розой.
Первой на индивидуальное свидание с Холостяком в пятом эфире поехала Настя. После того как участница доверила Максу свои самые потайные переживания, он в свою очередь решил подарить ей позитивные эмоции.
- Первое, о чем я подумала: «Слава Богу, дождалась!» — поделилась Настя, получив приглашение.
Холостяк встретил девушку на байке. Однако боевая участница заявила, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатила Макса!
В это время девушки, собравшиеся за завтраком, узнали от Даши, что у нее был первый поцелуй на проекте.
— Он был у меня!— гордо заявила Даша.
— Ты говоришь, будто это трофей,— ответила Кристина и решила не рассказывать о своем поцелуе с Максом.
В это время приглашение на индивидуальное свидание получила Вика.
Свидание Макса и Насти прошло в уединенной беседке возле бассейна. Холостяку мало что было известно о Насте, он постарался узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутили Макса — она занимается танцами и работает по контрактам.
— Это вызывает двоякую реакцию,— признался Макс после диалога с участницей. — Я хочу, чтобы девушка танцевала только для меня.
Жарким днем пара решила поплавать в бассейне.
— И я не удержался от поцелуя,— признался Макс.
В это время у девушек на вилле появилась возможность научиться древнейшей восточной технике. Каждая смогла выразить свои чувства к Максу на рисунке. Рисовать нужно было необычным образом — красками на воде. В процессе творчества холостячки создали удивительные картины.
- У меня нет проблемы выражать эмоции словами, но, наверное, выражать эмоции красками — глубже и понятнее лично для меня, -отметила Аня.
На виллу вернулась Настя и рассказала, что у нее был страстный поцелуй с Максом под водой.
- Мне не хотелось этого слышать, — со слезами на глазах сказала Даша. — Я не понимаю, что тогда здесь делаю.
Второе индивидуальное свидание главный герой подготовил для Вики. Макс предложил участнице погрузиться в популярную тайскую арт-терапию. Паре предстояло выражать свои мысли, чувства и эмоции яркими красками. Однако не на бумаге, а на теле друг друга!
- Для меня это очень интимно, — возмутилась Вика. — Я на первом свидании такое не делаю.
Несмотря на стеснение, Вика все же доверилась Холостяку и разрешила ему рисовать на себе.
- Я отдалась эмоциям, страсти, — призналась Вика. — Что будет, то будет.
- Ничего себе! — не сдержался Макс, глядя на фигуру Вики.
Вика нарисовала на груди Макса два алых сердца, а Макс у нее на пышном бюсте — золотую рыбку.
- В какой-то момент Вика перестала стесняться и предложила нарисовать изображение на ее груди, — поделится Макс.
- Когда он начал ко мне прикасаться, это было очень приятно. Он делал это нежно и красиво. Я просто начала таять. Между нами произошло притяжение, — призналась Вика.
Свидание продолжилось за романтическим ужином.
- У нас зародилась искра, которая перерастет во что-то большее, — решила Вика. — Я могу влюбиться и мне станет сложнее смотреть, как девушки ходят на свидание к Максу.
- Не меняйся, оставайся такая, как есть, — сказал Холостяк, вручая Вике розу.
Многие холостячки так и не поняли, чем «зацепила» Холостяка Вика.
В разговоре с ведущим реалити Григорием Решетником Макс признался, что у него уже зарождается симпатия к некоторым девушкам.
На Церемонию роз девушки вышли в нарядах, сшитых из ткани, которую они накануне разрисовывали.
— Макс непредсказуем, — сказала Аня, собираясь на Церемонию.
— Я надеялась, что Макс позовет меня на индивидуальное общение,— сказала расстроенная Кристина.
— У нас были лучшие наряды за все Церемонии,— признала Наташа.
Перед Церемонией роз Макс захотел поговорить с Кристиной.
— Когда я вижу Макса, у меня внутренний мандраж, — призналась девушка.
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Холостяк заметил платье Кристины. Она рассказала, что краски на нем — это море, а фасон его — дело ее рук.
— Моя бабушка — швея,— рассказала «ФАКТАМ» Кристина. — Мама тоже швея по образованию. Не удивительно, что и меня тянуло к швейной машинке, хотя, признаться честно, это не очень им нравилось. Лет в 10 бабушка меня научила строчить. После этого, все — «я завелась, останови меня» (смеется — Авт.). Пока мама была на работе, я перешивала её платья. Могла сшить себе наряд на вечер и пойти гулять. Когда на Церемонии нам сказали о том, что вон те куски ткани, которые сохнут на солнце, и будут нашими платьями, я ужаснулась. Подумала: «Как можно из этого сделать красивый наряд на Церемонию роз?». Но когда высохло моё произведение искусства, это уже было как задание «х». Я стала возле зеркала и начала крутить в разные стороны ткань, сделала зарисовку в своем ежедневнике, изобразив, как вижу платье, и что бы мне хотелось. Заколола невидимками и со счастливым лицом забежала к стилистам. «Я хочу такое платье», — с огромным энтузиазмом сказала я! Наш прекрасный стилист только поддержала меня и уже на мне мы подшивали будущий наряд. Основная идея моего платья — море. Глубина моих чувств и эмоций по отношению к Максу. Шлейф на плече означал волну. Ну и, разумеется, я хотела показать Холостяку свои стройные ножки, поэтому сомнений не было — платье будет коротким. Эта Церемония роз для меня — одна из лучших. Восхищаюсь талантом стилиста и возможностью проявить себя творчески.
- Я никому не рассказывала про наш поцелуй, — призналась Кристина Максу. — Это наше, сокровенное. Я сосредоточена на своих эмоциях, но девочки рассказывают свои истории и мне это неприятно…
- Я успокою тебя, — ответил Макс, вручая Кристине розу и страстно ее целуя.
Свои розы на Церемонии получили Дана, Настя, Алина, Аня, Оля и Даша.
Даша так обрадовалась цветку, что не сдержалась и поцеловала Макса в губы прямо при всех!
- Как она могла такое себе позволить! — негодовала Дана.
Последней на Церемонии роз говорила с Максом Наташа.
- Наше общение с тобой — игра, правил которой я не понимаю, — признался Макс. — Не хочу тебе что-то доказывать. Я отпускаю тебя…
- Макс меня не понял, — признала Наташа, садясь в машину. — Моя история заканчивается грустно.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» участница «Холостяка» Аня призналась, зачем пришла на проект и на какой части тела сделана ее самая смелая татуировка.
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