Коронавирус убил украинца во Франции

Украина

Во Франции скончался заразившийся коронавирусом украинец. Диагноз пациенту поставили уже после смерти. За сутки 3 апреля Франция пережила небывалый всплеск заболеваемости, за день в стране от COVID-19 скончались 1120 человек — больше, чем где-либо в мире.

Как сообщает Укринформ, скончавшемуся украинцу было 38 лет. Летальный исход подтвердили в посольстве Украины во Франции. Сейчас решается вопрос о репатриации тела украинца на родину в Тернопольскую область.

Напомним, ранее в МИД собрали информацию о 166 гражданах Украины, лечащихся от коронавируса за границей. 11 пациентов уже перебороли болезнь и покинули медучреждения. 5 заболевших скончались.

«ФАКТЫ» следят о распространении коронавирусной болезни в Украине. Печальное лидерство сохраняют Тернопольская область, Буковина и Киев.

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