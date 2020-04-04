26.95 / 27.62 29.00 / 29.60
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус убил украинца во Франции

7:58 4 апреля 2020 265
врач анализ
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Во Франции скончался заразившийся коронавирусом украинец. Диагноз пациенту поставили уже после смерти. За сутки 3 апреля Франция пережила небывалый всплеск заболеваемости, за день в стране от COVID-19 скончались 1120 человек — больше, чем где-либо в мире.

Как сообщает Укринформ, скончавшемуся украинцу было 38 лет. Летальный исход подтвердили в посольстве Украины во Франции. Сейчас решается вопрос о репатриации тела украинца на родину в Тернопольскую область.

Напомним, ранее в МИД собрали информацию о 166 гражданах Украины, лечащихся от коронавируса за границей. 11 пациентов уже перебороли болезнь и покинули медучреждения. 5 заболевших скончались.

«ФАКТЫ» следят о распространении коронавирусной болезни в Украине. Печальное лидерство сохраняют Тернопольская область, Буковина и Киев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

больница

В Днепре обворовали больницу, которая принимает больных с коронавирусом

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

врач анализ

Коронавирус убил украинца во Франции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер