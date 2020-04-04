Там хозяин блистал: футболист назвал пса в честь стадиона «Ливерпуля» (фото)

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Футбол мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, дубль которого в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» «похоронил» «Ливерпуль», решил сохранить память о пока что лучшем поединке в своей карьере.
Маркос дал своему новому псу — французскому бульдогу — кличку Энфилд. Футболист разместил фото скучающей собаки в сторис Instagram во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
«22-й день карантина. Энфилд смотрит за тем, как жизнь проходит мимо», — подписал снимок Маркос Льоренте.
Отметим, что воспитанник «Реала» Льоренте забил в профессиональном футболе всего пять мячей, два из них — на «Энфилде».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Маркос Льоренте жестко пошутил над своей девушкой.
Фото Instagram
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