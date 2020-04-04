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Спорт

Там хозяин блистал: футболист назвал пса в честь стадиона «Ливерпуля» (фото)

10:29 4 апреля 2020 68
Маркос Льоренте
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футбол мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, дубль которого в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» «похоронил» «Ливерпуль», решил сохранить память о пока что лучшем поединке в своей карьере.

Маркос дал своему новому псу — французскому бульдогу — кличку Энфилд. Футболист разместил фото скучающей собаки в сторис Instagram во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«22-й день карантина. Энфилд смотрит за тем, как жизнь проходит мимо», — подписал снимок Маркос Льоренте.

Отметим, что воспитанник «Реала» Льоренте забил в профессиональном футболе всего пять мячей, два из них — на «Энфилде».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Маркос Льоренте жестко пошутил над своей девушкой.

Фото Instagram

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