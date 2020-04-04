Деньги разбросало по полу: на Донбассе подорвали банкомат «Ощадбанка» (фото)

Происшествия

В Луганской области в городе Рубежное взорвали банкомат «Ощадбанка». Деньги из поврежденного отсека для купюр рассыпались по отделению. Пока неизвестно, сколько унесли с собой подрывники.

Злоумышленники работали по тому же сценарию, что и их «коллеги» в Харькове. Взрыв был устроен около пяти часов утра, а банкомат выбирался из числа тех, что размещены на фасаде здания.

Банкомат работал при банковском отделении по ул. Владимирской, 32-А. Полиция надеется на помощь случайных очевидцев ЧП: любая информация будет полезна в поиске преступников.

Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин предупредил, что после введения карантина в регионах с большой безработицей может вырасти преступность.

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