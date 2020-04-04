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Невеста постригла Криштиану Роналду на карантине (видео)
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, проводящий карантин на родном острове Мадейра, опубликовал в Twitter видео, на котором его стрижет возлюбленная Джорджина Родригес.
Невеста футболиста с помощью машинки для стрижки бреет 35-летнего жениха, сидящего на стуле. В конце видео Роналду произносит фразу, которой празднует свои голы.
«Оставайтесь дома и будьте стильными», — написал Криштиану Роналду.
Кстати, теперь у Криштиану Роналду достаточно времени, чтобы поиграть с детьми, научить их дезинфицировать руки и уделить время маме, недавно перенесшей инсульт.
Криштиану Роналду с матерью и сестрами
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду пополнил свой автопарк дорогущим автомобилем.
Фото Instagram
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