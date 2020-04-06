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- 09:57 Похоронили заживо: на Полтавщине трое мужчин жестоко пытали 57-летнюю женщину
Похоронили заживо: на Полтавщине трое мужчин жестоко пытали 57-летнюю женщину (фото)
В тот злополучный вечер 57-летняя Нина Рудченко из села Марьянское Великобагачанского района Полтавской области зашла к своему соседу Анатолию Крившенко взять взаймы зерна для домашней птицы. Но их мирную беседу прервали три разгоряченных молодых человека, ворвавшиеся в дом с газовыми баллончиками. Двух из них они узнали. Это были сыновья их односельчанки, живущей рядом, 27 и 30 лет. Братья давно выехали из села, но частенько наведывались к матери. Когда были трезвые, о них слова никто плохого не мог сказать. Но когда пьяные…
В тот вечер вместе с ними был их родственник из соседнего района.
— Забегают — и сразу пшик мне баллончиком в лицо, — вспоминает пострадавший Анатолий Крившенко. — Потом дубинкой принялись бить… Отобрали у всех мобильные телефоны, чтобы никому не могли сообщить об их бесчинствах.
Далее злость непрошеных гостей перешла на Нину Рудченко. Братья испытывали к ней личную неприязнь, полагая, что ее семья украла у их матери овчарку. Взамен требовали переписать на них хату, грозились отобрать машину, вымогали деньги… Пугали тем, что сестру сожгут, зятя зароют, а внучат посадят на наркотики…
О происходившем женщина, неоднократно терявшая сознание, помнит плохо.
— Меня истязали сначала в доме соседа, этих извергов никто из его семьи не мог остановить, — рассказывает Нина дрожащим голосом. — Казалось, моя хлынувшая кровь еще больше их раззадорила. И они поволокли меня на кладбище — в полукилометре от села. Притянули к двум могилам, в которых похоронена семья, умершая страшной смертью. И там приказали рыть себе могилу..
Женщину спасло то, что она выкопала неглубокую яму, и то, что, ложась на дно лицом вниз, инстинктивно подложила под лоб руку, чтобы иметь какой-то запас воздуха. Сверху на нее посыпалась земля.
Нина припоминает, что слышала, как ее мучители некоторое время не уходили с места преступления, рассуждая о том, стоит ли ее добить или она сама «дойдет», чтобы не оставлять свидетеля. А вот как выбралась из могилы и добралась домой, не знает.
В половине третьего ночи Нину обнаружила в хате ее сестра Людмила Гура, которая уже искала ее.
— Нину невозможно было узнать, — вспоминает Людмила. — Лицо черное, в крови, с огромными синяками…
Потерпевшая все еще находится в хирургическом отделении Великобагачанской центральной районной больницы и передвигается на инвалидной коляске, поскольку из-за сотрясения мозга у нее кружится голова и нарушена координация.
— Пациентка поступила с перелом костей носа, челюсти, множественными гематомами головы, раной губы, сотрясением головного мозга, — рассказывает заведующий хирургическим отделением районной больницы Александр Климчук.
На днях Нину Рудченко выпишут из больницы, а она боится возвращаться домой. И в селе все запуганы. Рассказывают, что неуравновешенные братья даже с бензопилой, бывало, бросались на людей, которые их пытались образумить.
Муж пострадавшей, Николай, до такой степени напуган, что уже несколько месяцев живет у сына, а домой наведывается лишь для того, чтобы управиться с живностью. И то не сам, а вместе с сыном или мужем Людмилы. Ему тоже когда-то досталось от братьев, наводящих страх на Марьянское. Они затащили его на кукурузное поле и грозились убить. Николаю удалось убежать от них. После его заявления в полицию у братьев взяли объяснительные, они пообещали больше так не делать.
Ну, а теперь все-таки правоохранительные органы заинтересовались ими всерьез. По словам начальника отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области, в отношении подозреваемых в противоправных действиях открыто два уголовных производства — за хулиганство и незаконное лишение человека свободы или похищение человека. Суд может отправить их в места заключения на срок до трех лет.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Днепре суд вынес приговор 19-летнему парню, который устроил зверскую расправу над 30-летним соседом, его четырехлетним сыном и беременной женой. Ворвавшись ночью в их дом, школьник (тогда он еще учился в школе) сначала зарезал своего соседа, а потом напал на женщину с ребенком. Выжить удалось только женщине.
«ФАКТЫ» также писали о шокирующем случае, который произошел в Бразилии: 37-летнюю женщину похоронили заживо, и она провела в могиле 11 суток, безуспешно пытаясь выбраться наружу.
Фото: скриншот НТН
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