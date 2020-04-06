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Спорт

Звезда «Реала» поддержал журналиста, потерявшего за три дня от СOVID-19 двух близких людей (фото, видео)

10:11 6 апреля 2020 151
Тони Кроос
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии, полузащитник «Реала» Тони Кроос (на фото) поддержал испанского журналиста Игнасио Альберо, у которого за три дня из-за коронавируса умерли два близких родственника.

«Моя бабушка и мой отец. За три дня. Из-за коронавируса. У меня нет слов, чтобы описать свою боль», — написал Игнасио Альберо в Twitter.

Игнасио Альберо с отцом

«Привет, Игнасио. Надеюсь, ты выдержишь это трудное время. Обнимаю тебя», — ответил ему Тони Кроос в записанном видео.

Отметим, что по состоянию на утро 6 апреля в Испании коронавирусом заразились 131 646 человек, из них 12 341 умер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский боксер Энтони Ярд из-за COVID-19 потерял за неделю отца и бабушку.

Фото Twitter

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