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Звезда «Реала» поддержал журналиста, потерявшего за три дня от СOVID-19 двух близких людей (фото, видео)
Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии, полузащитник «Реала» Тони Кроос (на фото) поддержал испанского журналиста Игнасио Альберо, у которого за три дня из-за коронавируса умерли два близких родственника.
«Моя бабушка и мой отец. За три дня. Из-за коронавируса. У меня нет слов, чтобы описать свою боль», — написал Игнасио Альберо в Twitter.
Игнасио Альберо с отцом
«Привет, Игнасио. Надеюсь, ты выдержишь это трудное время. Обнимаю тебя», — ответил ему Тони Кроос в записанном видео.
Don pic.twitter.com/8vAq0ziZ1i— Ignacio L. Albero (@tetealbero77) April 5, 2020
Отметим, что по состоянию на утро 6 апреля в Испании коронавирусом заразились 131 646 человек, из них 12 341 умер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский боксер Энтони Ярд из-за COVID-19 потерял за неделю отца и бабушку.
Фото Twitter
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