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Во Львове в ДТП погибли двое юных полицейских (фото)
В воскресенье, 5 апреля, во Львове в дорожно-транспортном происшествии трагически погибли два правоохранителя — капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра, и рядовой полиции Юрий Савка, полицейского батальона полиции особого назначения. Об этом сообщило ГУ Национальной полиции Львовской области. (Напомним, недавно в Херсонской области в ДТП погиб начальник сектора уголовного розыска подразделения полиции.)
— От имени всей большой семьи полиции Львовщины выражаем глубокую скорбь в связи с трагической гибелью наших товарищей по службе: 19-летнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому через несколько недель должно было исполниться 20 лет, — отметил начальник главка полиции Львовщины Василий Виконский. — Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию. Это трагедия, когда умирают такие молодые люди -трагедия для родителей, родных и для нас, полицейских. Искренние соболезнования родным и близким ребят. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи наших коллег в трудную минуту.
Как сообщают другие источники, ДТП с участием полицейских произошло в селе Бишкив. Оба парня вечером ехали на мотоцикле. Находившийся за рулем Югорь Цюпка не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его пассажир Юрий Савка погибли на месте.
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