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Украинский блогер погиб в ДТП в России (фото)

12:06 6 апреля 2020 430
Петель
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинский диджей и блогер Павел Петель погиб в жутком ДТП в России.

О гибели блогера из Днепра сообщает Telegram-канал Mash.

ДТП

Отмечается, что Петель возвращался в Москву (куда переехал в 2010 году) из миграционного центра в Сахарово. Он поймал попутку, а в Подольске на Симферопольском шоссе автомобиль врезался на скорости 200 км/ч в фуру, коротая стояла на заправке.

Петеля

В машине, кроме блогера, был еще один пассажир. Водитель и пассажиры погибли.

Также сообщается, что погиб блогер 4 апреля. Его родственники два дня не могли с ним связаться, а о гибели узнали только 6 числа.

Как будут транспортировать тело Петеля в Украину, пока не сообщается. Карантинные меры это усложняют.

Павел вел эпатажный блог на YouTube. Он также принял участие в шоу «Давай поженимся».

Напомним, 2 апреля под Одессой водителю фуры оторвало ногу в ДТП.

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