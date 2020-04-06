В Украине ужесточили карантин: как теперь гулять с детьми, сажать огород и где носить маску

Украина

Ужесточенные правила карантина, вступившие в силу 6 апреля, кому-то могут немного затруднить жизнь или слегка облегчить кошелек, а кого-то поставить на грань выживания. У многих пенсионеров появился выбор: умереть с голоду или же — выйти в магазин (аптеку, на огород), заплатить штраф размером с полугодичную пенсию и умереть с голоду. Украинское правительство, действуя по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть», не только серьезно ограничивает права и свободы граждан, но и напрямую отказывается следовать рекомендации ВОЗ: не носить маски здоровым (и не контактирующим с зараженными) людям, поскольку это опасно для их здоровья. Однако украинский Минздрав решил считать всех украинцев потенциальными вирусоносителями. Насколько это оправданно — возможно, покажет время. Возможно, время покажет и то, есть ли здравый смысл у украинских правоохранителей. Ведь некоторые карантинные нормы и запреты прописаны так, что их невозможно не нарушить. О том, может ли полиция потребовать снять маску в общественном месте, разрешается ли детям ходить в туалет без сопровождения взрослых, кого можно выгуливать в парках, что надо делать, чтобы семейный бюджет не терял сотни и тысячи долларов из-за произвола недобросовестных правоохранителей, «ФАКТАМ рассказал известный адвокат Иван Либерман.

«Остается надеяться, что пенсионеры не начнут голодные бунты»

— Среди карантинных ограничений есть формулировка «общественное место». Согласно «антиникотиновому» закону, которым устанавливается такая формулировка, это — часть любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или при определенных условиях. Разночтений в отношении помещений магазинов и других зданий, спортплощадок, подземных переходов, рынков, остановок общественного транспорта, даже скамеек возле дома или тротуара и других сооружений быть не может. Но дороги, тротуары, пешеходные дорожки также являются инженерными сооружениями или комплексами инженерных сооружений, хотя за курение в этих местах никто не штрафовал. Считаются они общественными местами с обязательным ношением масок?

— Согласно законодательству, улицы, тротуары, пешеходные дорожки и т. п. являются общественными местами. И у правоохранителей есть все основания «цепляться» к любому человеку под предлогом того, что он нарушает установленные предписания. Мы переходим в такой режим юридической, контрольной… не скажу — диктатуры, но чего-то наподобие этого.



— Также к общественным местам относятся лифты и подъезды жилых домов, гостиницы и общежития и даже придомовая территория. Но несовершеннолетние до 14 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Поэтому формально администрация общежития, например, может угрожать наказанием родителям, чей ребенок остается в комнате один или вышел из комнаты без сопровождения — в ванную, туалет и тому подобное. При этом родители в это время вообще могут быть на работе. Ситуация абсурдная, но формально возможна. Обязаны ли граждане быть в масках в подъезде, лифте, на лестничных клетках, в общежитиях и т. п? И может ли без наказания несовершеннолетний без сопровождения взрослых находиться в общежитии, вынести мусор (пребывание в общественных местах: лифт, лестница, подъезд) и т. д?

— С юридической, формальной точки зрения — да, соблюдение карантинных предписаний в этих случаях обязательно. В этих местах обязательно быть в масках. А относительно детей: руководство хостелов, общежитий, имеет право доносить правоохранителям, а те, в свою очередь, — реагировать и привлекать родителей к админответственности.

— То есть остается надеяться только на здравый смысл правоохранителей, которые не станут наказывать детей за походы в туалет?

— Да. А также считаю: 90% постановлений о привлечении к админответственности по «карантинному» законодательству граждане благодаря здравому смыслу успешно оспорят в судах.

— Но в условиях карантина не все смогут добраться до суда, а многие вообще не будут знать, когда суд состоится. Истекут сроки для обжалования.

— Сейчас суды уже будут работать, в том числе и при помощи видеосвязи — туда не обязательно ехать. Кроме того, можно работать через представителя, адвоката, который сам приедет в суд представлять ваши интересы. В Украине сейчас более пятисот центров бесплатной вторичной правовой помощи. А всю информацию о времени и месте рассмотрения вашего дела можно найти на сайте судебной власти Украины, после чего туда можно направить ваши доказательства.

(Согласно информации Минюста, в Украине действует сеть из 535 точек доступа к правовым услугам: 23 региональных, 84 местных центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и 428 бюро правовой помощи во всех регионах Украины. Бесплатный (со стационарных и мобильных телефонов) круглосуточный номер контакт-центра системы бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103. - Авт.)

— При нахождении на улице обязательно иметь документы, удостоверяющие личность. Что в данном случае считается улицей и насколько далеко можно отойти от дома без документов (вынести мусор, например), чтобы не быть наказанным?

— Если это городская территория, то даже выносить мусор за пределы парадного нужно с документом. Если это частное подворье, там можно находиться без паспорта. Но выход со двора без удостоверения — нарушение.

— В постановлении Кабмина указано, что лица, достигшие 60-летнего возраста, нуждаются в обязательной самоизоляции. Они должны самостоятельно зарегистрироваться в «соответствующих информационных системах» и могут выходить из дому только для выгула домашних животных и посещения магазинов и аптек в радиусе двух километров. Причем — только в случаях, когда они заявили через эти же системы о невозможности заботы о них другими лицами. Но у большинства из них нет возможности сделать это по интернету, с помощью мобильного, и городские телефоны у многих отключены. Как быть незарегистрированным пенсионерам, которые идут за хлебом? Могут их привлечь к ответственности полиция и другие уполномоченные службы? Как быть пожилым людям, которые проживают в общежитиях, — они не могут не выходить из мест самоизоляции (комнат) в места общего пользования (туалет, ванная, кухня, коридоры, мусоросборники и т. п. )? Что и на каких законных основаниях смогут такие люди противопоставить работникам полиции и другим контролирующим службам, когда те будут указывать им на нарушение карантина и угрожать привлечением к ответственности?

— Правоохранители будут иметь право составлять протоколы о привлечении к админответственности. А уже в суде этот пенсионер будет доказывать, почему, по каким объективным и субъективным причинам он не смог зарегистрироваться. Здесь подходит термин «непреодолимая сила» — обстоятельство, которое может быть использовано для освобождения от ответственности. Отмечу, что все пенсионеры попадают под категорию незащищенных слоев населения, поэтому могут воспользоваться бесплатной правовой помощью. Советую людям обращаться туда.

Что же касается общежитий: находящимся на самоизоляции остается проживать там, как и прежде, посещать по необходимости места общего пользования, но не выходить за пределы этого здания. Да, нарушается принцип самоизоляции. Но те, кто создавал эти правила и законы, об этом не думали. Остается, опять-таки, надеяться на здравый смысл. И на то, что пенсионеры не начнут голодные бунты и «вылазки» из домов «на охоту» за продуктами. Причем, я предполагаю, идти будут в ближайшие мусорники.

«Права детей более ограничены, чем права животных»

— Согласно инфографике Кабмина, запрещены перемещения группой более чем в два человека (за некоторыми исключениями). Чтобы не допустить «вольной трактовки» правил недобросовестными контролерами: что считается группой? Например, могут идти в одном направлении более двух человек, между которыми есть определенное расстояние? Каким должно быть это расстояние минимально? Если, например, идут два человека, а к ним подходит третий, на каком расстоянии он должен остановиться, чтобы не быть привлеченным к ответственности? Касается это только пешеходов, или, например, также велосипедистов (или людей на самокатах, гироскутерах), которые едут рядом или на каком-то расстоянии друг за другом? Касается ли это перемещения людей в собственном транспорте?

— Законодательством это расстояние никак не определено. Но санитарными карантинными нормами установлено расстояние в полтора метра, например, между людьми в очереди. Такой же минимальной дистанции желательно придерживаться и при перемещениях. Очень трудно, практически нереально доказать, что люди идут группой, если они держат дистанцию в полтора-два метра. Даже если они идут в одном направлении и между собой разговаривают.

Опять-таки — как в суде доказывать, что люди шли группой, нарушили установленное расстояние? Это же нужно зафиксировать их положение, рулеткой измерить расстояния — кто это будет делать, ведь это не так уж просто и легко? Не знаю, чем руководствовались те, кто прописывал такие запреты, и как правоохранители будут доказывать это в суде.

Формально это требование касается и пешеходов, и велосипедистов. Но, по моему мнению, находящиеся в салоне одного транспортного средства под это правило не подпадают. Абсурд, но реально.

— По выгулу животных четко указано — не более одного человека на животное (или нескольких животных). Но не указано, сколько людей может сопровождать ребенка или нескольких детей. Например, будет ли считаться нарушением, когда одного ребенка сопровождают 3, 5, 36 взрослых? И должны ли взрослые иметь удостоверение личности на всех детей, которых они сопровождают? Что это за документы, если свидетельство о рождении не имеет фото и не может удостоверить личность?

— Сопровождать одного ребенка, по моему мнению, желательно не более двум взрослым. Если их будет много — им придется доказывать, что они члены одной семьи, проживают вместе и т. п. Поэтому лучше перестраховаться и не доводить до проблемы.

Что касается удостоверения личности ребенка, то тут возникает юридическая проблема, поскольку свидетельство о рождении не является таковым. Невозможно проверить, идет это Вася, как написано в свидетельстве, или Петя со свидетельством Васи. Опять остается надеяться на здравый смысл правоохранителей, поскольку протоколы за отсутствие удостоверения у ребенка в судах будут разваливаться стопроцентно.

— Запрещено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон. Но есть много мест, где населению можно пересечь парк или лесопарковую зону или зайти в прибрежную зону и пересечь озеро по мостику, сократив себе дорогу на километр-три-десять, а не обходить препятствие. В условиях невозможности пользования общественным транспортом это значительная экономия сил и времени. Является ли это «смягчающим обстоятельством» или такое «срезание» пути также является нарушением?

— Каждый такой проход — это минус 500−600−1000 долларов из семейного бюджета. Хотите — идите. Хоть больной, хоть инвалид-колясочник — кто угодно, «срезавший» путь через запрещенную зону, будет оштрафован невзирая на причины этого.

— В постановлении о запрете не указано, каких именно домашних животных можно в виде исключения выгуливать в запрещенных для посещения зонах. Дома держат коров, собак, кошек, енотов, ежей, рыбок, рептилий, птиц и т. п. Формально можно выгуливать и хомячка или морскую свинку, и попугая или ворона, и черепаху или ужа. Народ предлагает лайфхаки: ходить с поводком, делая вид, что ищете собаку, сидеть на берегу с удочкой, «выгуливая» карася, просто гулять, заготовив «отмазку» — черепаха, мол, убежала в воду, жду, пока вынырнет. Установлен какой-то перечень, правило, кого можно считать домашним животным и выгуливать в парках и лесных и прибрежных зонах, можно ли, например, прогуливаться по парку с ручной крысой или охотничьим соколом?

— Это исключение, кстати, сделано для того, чтобы были соблюдены права животных. Получается, что в некоторых моментах этих карантинных правил права детей более ограничены, чем права животных! Абсурд.

Закон определяет, кого относят к домашним животным: это «собаки, кошки и другие животные, которые в течение длительного исторического периода традиционно содержатся и разводятся человеком для удовлетворения потребностей в общении, а также животные видов или пород, искусственно выведенных человеком для удовлетворения эстетических потребностей». Но исчерпывающего, законченного списка нет. Формально, из учебника биологии за пятый класс известно, что и собаки, и птицы, и рыбы с улитками относятся к животному миру. А «условия содержания животных должны удовлетворять их естественные потребности в пище, воде, сне, движениях, контактах с себе подобными, в естественной активности и другие потребности». Поэтому, если не уточнить конкретно, кого можно выгуливать в запретных зонах, люди будут ходить и с бульдогами, и с хомячками, и с черепахами.

Что касается варианта прогулок с поводком от «убежавшей собаки» — такого гражданина оштрафуют за ненадлежащий выгул животного. Если «убежали» хомячок или черепаха, могут составить протокол и придется в суде доказывать, что эта черепаха, ящерица или крокодил были в действительности.

«Огородникам старше 60 лет придется выбирать между штрафом и урожаем?»

— У многих украинцев есть огороды, где как раз теперь начинается работа — землю готовят, навоз разбрасывают, через 2−3 недели на большей части территории страны уже надо посадить картофель. Распространяются ли ограничения о передвижении группой на работу в огородах? Также горожан, которым дачи, огороды за пределами города позволяют выжить, и которым уже исполнилось 60 лет, интересует — если они самоизолируются, кто обработает их огороды? Потому что если они на месяц опоздают, урожая не будет и им придется голодать. Можно ли им не самоизолироваться для работы в огородах?

— Передвижение группами в огородах не попадает под запрет, поскольку это, как и двор, и помещения дома, — частная территория. Но добраться до огорода сможет не каждый пенсионер, поскольку в разрешении для передвижения граждан старше 60 лет прописан радиус в два километра от его жилища. И если не будут внесены изменения в эти правила, придется выбирать между штрафом и урожаем. Или же надеяться, что суд учтет положение, жизненную важность урожая для этих людей и исходя из своего внутреннего убеждения вынесет постановление об отказе от привлечения к ответственности.

— В случае нарушения карантинных правил (и других правонарушений) полиция и другие службы могут составить и направить в суд админпротокол. Но сначала надо установить личность нарушителя. Вне дома (квартиры) человек в большинстве случаев должен быть в маске. Имеет ли право полицейский (или представитель другой структуры) требовать от него снять маску, тем самым еще раз нарушая карантинные правила? Как должны действовать полицейские, когда у человека нет с собой удостоверения личности, а доставить документ к месту проверки некому?

— Я советую всем, к кому подошли правоохранители, если есть такая возможность, сразу же включать видеокамеру, мобильный телефон и снимать правоохранителей: все, что они говорят и приказывают. Формально полицейские могут приказать снять маску в общественном месте, нарушив тем самым карантинные предписания. Вы должны выполнять их требования, но очень желательно, чтобы это было снято вами или кем-то другим: если не можете сами, попросите прохожих.

А если у вас нет с собой документа, полицейские могут доставить вас для установления личности в подразделение полиции, но без помещения в камеру или «обезьянник». Если в течение трех часов они не смогли установить личность, вас обязаны отпустить.

Я вообще советую всем, к кому подошли правоохранители и что-то требуют, предъявляют претензии, немедленно вызывать правовую помощь. Верховный суд Украины постановил: если гражданин просил правоохранителей о немедленном прибытии своего адвоката или адвоката из бесплатной правовой помощи на место происшествия или место встречи с правоохранителями, а полицейский отказал в этом требовании, то это является грубым нарушением права на защиту. Следовательно, составленные с нарушением прав человека протоколы и постановления должны быть отменены судами. Даже в Украине. Поэтому советую всем вызывать адвоката и выполнять все действия только в его присутствии. Если правоохранители отказываются ждать, принуждают вас следовать в райотдел — подчиняйтесь, но заявляйте о нарушении права на защиту. Дальше у полиции нет шансов привлечь вас к ответственности.

— Недобросовестные сотрудники уполномоченных на это структур могут фальсифицировать нарушение (например, составить протокол о передвижении группой на каких-то лиц, указать на кого-то, что он был без маски в общественном месте и т. д. ) Какие доказательства правонарушения должны быть на момент составления протоколов? Например, при оформлении ДТП составляют схему с измерениями, фото, берут объяснения — и потом решают, кто виноват. Если человек идет без маски — ее могут снять на видео или фото. У патрульных есть бодикамы, но они довольно часто их отключают. Могут, например, попросить снять маску для сравнения с фото в паспорте, а затем включить видеорегистратор, который зафиксирует «нарушителя» без маски. Что именно будет считаться доказательством правонарушения, кроме слов работника, уполномоченного составлять протокол?

— Правоохранители обязаны направить в суд видео от начала и до конца инцидента. В суде должны изучаться обстоятельства, как правоохранители заметили нарушение, как подходили, предупреждали, делали замечание… Недостаточно записи с момента, когда они уже подошли к человеку, начали какие-то действия с ним, и только после этого включили камеру — в суде это будет ненадлежащим доказательством, и дело рухнет. Причем видеоряд должен быть непрерывным, без отключений в «неудобные» для правоохранителей моменты.

Слов правоохранителей — типа «я лично видел нарушение», — недостаточно для суда. Я уверен, что подобные попытки привлечь к ответственности будут, но они будут успешно оспариваться в судах. Главное — не бояться отстаивать свои права в судах.

— Кроме видео, должны ли быть какие-то другие доказательства. Показания свидетелей, подписи понятых в протоколах?

— Да, только если и так уже рядом стоят минимум два полицейских плюс так называемый нарушитель правопорядка, то по санитарным нормам нужно, чтобы кто-то отошел в сторону на полтора-два метра, каждый понятой или свидетель подошел, ему объяснили его обязанности и права, он ознакомился с документом, подписал его. А потом их еще и вызывают в суд — а это вещь добровольная, не принудительная. И я думаю, что мало кто из людей захочет свидетельствовать против своих соседей, знакомых или незнакомых людей в масках, тем более что у многих сейчас есть оружие. Поэтому люди будут отказываться быть понятыми. Но это чисто мое предположение.

«ФАКТЫ» также попросили ответить на эти вопросы официальных представителей МВД. Ответы пообещали подготовить в ближайшее время.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава МВД Арсен Аваков назвал возможную дату окончания карантина.

Каковы могут быть последствия карантина для экономики Украины, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал инвестиционный банкир и известный блогер Сергей Фурса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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